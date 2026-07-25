Vecinos de El Manzanar denuncian una madrugada con disparos

Aseguran que la situación se repite cada fin de semana; las filmaciones domiciliarias registraron el momento exacto. "Estamos preocupados", expresaron.

Vecinos de El Manzanar preocupados por hechos de inseguridad en el barrio.

Vecinos del barrio El Manzanar , en Cipolletti , vivieron una madrugada agitada este sábado luego de que al menos tres vehículos protagonizaran una persecución con disparos en plena vía pública. La situación generó alarma y preocupación entre los residentes de la zona.

Según relataron a LM Cipolletti , el episodio se produjo cerca de las 2:47 de la madrugada, en las inmediaciones de la plaza Mujeres Cipoleñas, sobre calle Chacabuco. Tres vehículos, dos de ellos de color gris y uno blanco, protagonizaron la secuencia violenta frente a las viviendas linderas.

Los vecinos afirmaron que los autos se detuvieron en una esquina cercana, donde se registraron los disparos. Posteriormente, los rodados habrían colisionado entre sí, aunque las imágenes no permiten confirmar si el choque fue intencional o producto de la persecución.

“Estamos re preocupados todos los vecinos”, resumió una residente consultada por este medio, quien agregó que a los disparos se le suman todos los fines de semana, ruidos molestos, música a alto volumen y consumo de alcohol hasta altas horas de la madrugada, una situación que describen como recurrente en el barrio.

Los dos vehículos que protagonizaron los incidentes en la madrugada. (Foto: captura video cámara de seguridad)

Cámaras de seguridad captan la secuencia

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad particulares de distintos vecinos, que captaron el momento exacto en que dos de los vehículos —identificados como un Fiat Cronos gris y un Chevrolet Corsa 2 puertas— circulaban y luego se detenían frente a uno de los domicilios.

Sin embargo, varios vecinos optaron por no compartir públicamente ese material por temor a represalias. Según explicaron, situaciones similares ya se repitieron en ocasiones anteriores y quienes expusieron sus cámaras terminaron identificados, lo que los llevó a preferir el resguardo de su identidad.

“No quieren quedar expuestos porque saben perfectamente que desde su casa se están grabando esos videos”, describió una vecina al referirse a otra residente que compartió el registro de manera reservada, sin autorizar su difusión pública.

Fuentes policiales confirman llamados, pero sin resultados

Consultadas por LM Cipolletti, fuentes policiales confirmaron que durante la madrugada del sábado recibieron llamados de vecinos alertando sobre disturbios en la zona de la plaza. Sin embargo, indicaron que al arribar el móvil policial al lugar no se constató ninguna novedad.

Las mismas fuentes precisaron que, más allá de esos llamados iniciales, no recibieron alertas adicionales de otros vecinos ni testimonios formales que permitan reconstruir con mayor precisión la secuencia de los hechos. Tampoco se registraron denuncias posteriores vinculadas al episodio hasta el momento.

Los vecinos reclaman que todos los fines de semana, se concentran personas a beber alcohol y escuchar música en la plaza.

Reclamo vecinal por mayores controles

Frente a esta situación, los vecinos de El Manzanar solicitaron un refuerzo en los controles nocturnos, tanto por parte de la Policía de Río Negro como del área de Tránsito municipal. Consideran que la presencia de patrullaje resulta clave para prevenir hechos similares.

Los residentes remarcaron que los episodios de ruidos molestos (caños de escapes adulterados), consumo de alcohol en la vía pública y ahora hechos de violencia armada se combinan y afectan la tranquilidad del barrio. Piden respuestas concretas antes de que la situación derive en un hecho de mayor gravedad.