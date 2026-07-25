Cinco estrellas amarillas marcarán las calles de Cipolletti que se cobraron vidas

La Fundación Estrellas Amarillas Río Negro llevará adelante el descubrimiento en una sola jornada. Entreate cuándo y a quiénes recordarán.

La Fundación Estrellas Amarillas de Río Negro llevará adelante este 31 de julio cinco descubrimientos simultáneos en distintos puntos de Cipolletti . Cada acto recordará a un vecino de la región que perdió la vida en un siniestro de tránsito .

La actividad convocará a familiares, amigos y a toda la comunidad en un recorrido emotivo por las calles cipoleñas. Cada estrella marcará el lugar exacto donde una vida se apagó, transformando el asfalto en un espacio de memoria.

Los homenajes comenzarán a las 10:30 en Avenida Mosconi y Ruta 65, donde se descubrirá la estrella dedicada a Juan Carlos Huecho . El hombre, de 61 años y retirado de la Policía de Río Negro, murió tras el choque entre su moto y un camión .

Según trascendió en su momento, el rodado mayor circulaba hacia Fernández Oro cuando giró hacia la calle Mosconi y colisionó contra la motocicleta. La fiscalía de turno dispuso la apertura de una causa por homicidio culposo en siniestro vial.

Emilio Almirón y Pedrito Chibli Bujer

A las 11:30, en Circunvalación casi Venezuela, la comunidad se reunirá para recordar a Emilio Almirón. El homenaje busca convertir el dolor familiar en un mensaje de prevención dirigido a toda la sociedad cipoleña.

Más tarde, a las 15:00, el turno será para Pedrito Chibli Bujer, con un acto en Circunvalación casi Naciones Unidas. Organizadores y familiares insistirán en que cada estrella representa no solo una ausencia, sino también un llamado urgente a conducir con responsabilidad.

Ariel Parra, homenajeado en la Rotonda que une Cipolletti con Neuquén

El cuarto descubrimiento se realizará a las 13:15 en Circunvalación y Rotonda Cipolletti-Neuquén, uno de los cruces de mayor tránsito de la región. Allí se recordará a Ariel Parra, cuya historia se suma al reclamo por rutas más seguras.

Los organizadores remarcaron que la prevención vial es responsabilidad compartida entre conductores, peatones y autoridades. Evitar el alcohol al volante y respetar las normas de tránsito aparecen como los ejes centrales del mensaje que impulsa la fundación en cada acto.

La base operativa de Protección Civil de Cipolletti lleva el nombre de Gabriel Cares. Estefania Petrella

Gabriel Cares, el trabajador municipal recordado

El cierre de la jornada será a las 15:40 en Mariano Moreno y Tucumán, donde se homenajeará a Gabriel Cares, empleado del área de Protección Civil de la Municipalidad de Cipolletti. El joven murió tras ser arrollado mientras circulaba en moto.

El hecho había ocurrido minutos después de las 5:30 de un domingo, en un cruce con semáforo cercano a Ceferino Namuncurá. La causa fue recalificada como homicidio culposo en accidente de tránsito, con un conductor imputado tras conocerse el fallecimiento.

El intendente Rodrigo Buteler había expresado en su momento el pesar del municipio, destacando la vocación de servicio y la calidez humana de Cares. Su recuerdo permanece entre los trabajadores de Protección Civil y del área de Asuntos Vecinales.

La Fundación invita a toda la ciudadanía a sumarse a los recorridos, acompañando a las familias en un gesto de respeto y compromiso. Cada estrella busca instalar una pregunta simple pero urgente: cuántas muertes viales podrían evitarse con mayor responsabilidad al conducir.