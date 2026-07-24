El barrio de la entradera mortal, entre la preocupación y la sospecha de que "hay algo más"

El testimonio de un vecino y qué se dice en el chat barrial. El Rincón Lindo, en Cipolletti, perdió la calma habitual con el trágico y "extraño" episodio.

Mientras tanto, avanza la investigación por el hecho perpetrado en el barrio Rincón Lindo.

La conmoción no cede en Cipolletti tras el trágico hecho policial que culminó con la muerte de un sujeto en una violenta entradera. Entre el estupor y la falta de certezas, los residentes de la zona oscilan entre la preocupación por la inseguridad y la hipótesis, cada vez más fuerte, de que no se trató de un hecho fortuito . "Acá hay algo más", dicen por lo bajo...

En el barrio, el ambiente es de cautela absoluta. La incertidumbre sobre cómo actuaron los intrusos y el hermetismo de la investigación alimentan las sospechas de que los agresores contaban con inteligencia previa .

Un vecino del lugar accedió a dialogar en off (sin revelar públicamente su identidad) con LM Cipolletti y reflejó el clima de hermetismo e inquietud que se vive por estas horas:

"Lo que sabemos es lo que leemos en los medios y redes. En el grupo de chat nadie pone nada. La policía anduvo buscando cámaras, intentando determinar por dónde se fueron", indicó escueto.

El despliegue de los investigadores en busca de grabaciones de seguridad privadas y públicas buscó reconstruir la ruta de escape, un dato clave para sostener o descartar si los asaltantes conocían la zona al detalle. Luego aparecería el video que puede constituir un elemento clave para los pesquisas.

¿Inseguridad al azar o un objetivo marcado?

La gran incógnita que desvela a la comunidad es el móvil detrás de semejante nivel de violencia. Mientras la causa avanza, la hipótesis del robo al voleo comienza a perder sustento entre las líneas de investigación.

El mismo residente expresó la duda colectiva que hoy perturba a todo el vecindario: "La pregunta que se hace el barrio es si fue una entradera robo por plata o buscaban a alguien o algo puntual. Si fue un robo al voleo sería aún más preocupante, generaría más miedo aún. No sabemos nada, queremos saber el motivo para que vengan a un barrio así y hagan semejante lío".

Mientras la justicia intenta atar los cabos sueltos de una noche trágica, en el barrio prima la necesidad urgente de respuestas y de recuperar la tranquilidad perdida. Es que, una noche, el Rincón Lindo se convirtió en un rincón sangriento.

Cuatro sujetos ingresaron a robar en una casa de Cipolletti, uno recibió un disparo por el propietario. Estefania Petrella

La última información oficial

El jueves se concretó la autopsia al cuerpo de Franco Nicolás Padilla, hallado sin vida ayer dentro de un vehículo en las inmediaciones de Fernández Oro.

La autopsia confirmó que recibió dos disparos, uno de ellos fatal. La Fiscalía busca determinar si integraba el grupo que irrumpió en una casa de Cipolletti y fue repelido a tiros por un joven de 22 años.

Según el informe preliminar entregado a la Fiscalía por el médico forense Marcelo Uzal, la víctima presentaba dos heridas de arma de fuego. La lesión mortal ingresó por la axila izquierda y salió por la espalda, afectando órganos vitales. Además, se detectaron otras lesiones antiguas que no corresponden al momento de su muerte.