Entradera y muerte en Cipolletti: la hipótesis del robo al voleo pierde sustento

Este jueves es la autopsia al hombre muerto que apareció en Fernández Oro. La investigación está centrada en atrapar a los cómplices que lograron escapar.

Policías de distintas unidades concurrieron al barrio Rincón Lindo de Cipolletti, donde una banda de delincuentes ingresó a una vivienda. Uno de ellos murió de un balazo.

La banda de al menos cinco delincuentes que entró a una vivienda del barrio Rincón Lindo de Cipolletti y que como consecuencia uno de los autores resultó muerto de un balazo, no habría actuado al voleo, sino de manera planificada, por motivos que forman parte de un gran misterio.

Es la hipótesis que, según trascendió, sigue la investigación a cargo del equipo de fiscales compuesto por Gustavo Herrera, Alejandra Altamira y Gabriel Lamas, desde donde se mantiene un hermetismo absoluto hasta el momento.

En el transcurso de la mañana de este jueves está prevista la realización de la autopsia a Franco Nicolas Padilla , el neuquino de 31 años que murió tras recibir un tiro en el pecho, efectuado por uno de los residentes de la vivienda .

El hombre, que contaba con antecedentes penales, alcanzó a escapar en un Toyota Corolla que conducía uno de los cómplices, pero minutos después apareció sin vida en el interior del auto, que había sido abandonado en la zona de chacras de Fernández Oro.

El violento robo que terminó con una persona muerta, ocurrió en un barrio residencial de Cipolletti. Estefania Petrella

La pesquisa, que busca reconstruir como se produjeron los hechos y determinar el móvil, está orientada en primer lugar a la búsqueda de los cuatro prófugos que lograron escapar tras el frustrado golpe.

En este marco, los fiscales mantuvieron una reunión hasta altas horas de la noche del miércoles con los integrantes de la Brigada de Investigaciones, del Gabinete de Criminalística y la Unidad Operativa de la dependencia judicial, para delinear los pasos a seguir.

Se pudo saber que en el transcurso de este jueves se entrevistarán con vecinos del sector y otras personas que puedan aportar información. Atrapar a los otros cuatro sujetos que participaron en el ataque y lograron esfumarse es uno de los objetivos inmediatos.

Dos minutos de terror

El ataque tipo entradera se produjo minutos antes de las 6 de la madrugada del miércoles, en momentos en que en la vivienda ubicada en la calle Lago Guillelmo casi Yrigoyen, frente a la Facultad de Medicina, en momentos en que se encontraban durmiendo una mujer de 53 años de edad, su hijo de 22 y otra hija de 12 años.

De acuerdo a lo que LM Cipolletti pudo observar en un video tomado por una cámara de seguridad cercana al lugar del incidente, los delincuentes llegaron al lugar con un plan definido, lo que sustentaría la hipótesis que no fue al boleo.

Las imágenes muestran que a las 5:45 el Toyota frenó en la esquina, a unos 15 metros del inmueble, y que bajaron cuatro hombres, mientras que el auto siguió en dirección al centro de la ciudad.

Policía trabajó durante toda la jornada en inmediaciones a la vivienda. Estefania Petrella

Dos de los sujetos habrían quedado fuera de la propiedad, mientras que los otros dos saltaron el portón de unos dos metros de altura, subiéndose a un vehículo estacionado en la vereda.

A las 5:47, los dos hombres que habían quedado en el exterior salieron corriendo hacia el norte, como en dirección a la calle Maestro Espinosa, y se pierden en la oscuridad.

Instantes después salió un tercer individuo, que cayó en Lago Guillermo e Yrigoyen. Era el que había recibido el balazo. Segundos más tardes el Toyota volvió, y su conductor bajó para acomodarlo en el asiento de atrás. En ese momento se ve que pasa un colectivo urbano, que se detiene una fracción se segundo y luego sigue viaje. En tanto que no se observa en la filmación para donde tomó el otro desconocido -el cuarto- que también había entrado al inmueble.

Fiscales del Ministerio Público en la escena. Estefania Petrella

"Me dieron amigo"

Rischmann le explicó a este diario que, al entrar a la casa, uno de los intrusos redujo a la mujer mayor dentro de su habitación, mientras que el otro subió al piso superior, donde dormía el hijo de 22 años. Sin embargo, los gritos de la madre -y de uno de los ladrones que gritó "policía"- lo habían despertado, por lo que se levantó con un arma 9 milímetros y al encontrarse con el desconocido de frente le efectuó un disparo que impactó en el pecho.

Ambos delincuentes entonces escaparon. Esa secuencia fue tomada por las cámaras de la propiedad, y como tiene sonido se pudo escuchar que el herido le dice a que cómplice “me dieron amigo”. En el video también se puede observar que en interior del patio de la casa habían estacionado una decena de vehículos, entre autos y camionetas de alta gama.

El abogado resaltó el joven disparó en “defensa propia”, y que tiene documentación que lo habilita para portar armas de fuego.

La entradera generó una gran conmoción en el sector barrial, donde abundan las casas amplias y confortables y en su mayoría tienen sistemas de seguridad para evitar los robos.

Hubo un gran operativo policial con el cierre de un amplio perímetro. Se pudo ver efectivos de distintas unidades, entre ellos del Gabinete de Criminalística, de la Brigada y de la división Canes, abocados a buscar rastros de los fugitivos.

Una vecina contó que han ocurrido hechos delictivos, pero de menor importancia perpetrados por oportunistas en su mayoría.

En tanto que en las redes sociales se tejieron múltiples conjeturas, muchas de las cuales carecen aún de veracidad. Salvo un incendio de vehículos que habría ocurrido poco tiempo atrás, un dato que los fiscales tendrían en cuenta.