Quedó grabado: el impactante video del robo en el barrio Rincón Lindo

Un video al que accedió LM Cipolletti detalla el momento del ataque armado sufrido por una familia mientras dormía en barrio Rincón Lindo de Cipolletti.

Un video al que accedió LM Cipolletti detalla el momento del ataque armado sufrido por una familia mientras dormía en barrio Rincón Lindo de Cipolletti.

Un video al que accedió LM Cipolletti detalla el momento del ataque armado sufrido por una familia mientras dormía en barrio Rincón Lindo de Cipolletti.

Un video al que accedió LM Cipolletti detalla el momento del ataque armado sufrido por una familia mientras dormía en barrio Rincón Lindo de Cipolletti.

Este miércoles por la madrugada se registró un hecho delictivo que continúa siendo materia de investigación en el barrio Rincón Lindo de Cipolletti . Allí, una familia vivió momentos de terror cuando ingresaron delincuentes armados.

Al momento de la entradera, dentro de la vivienda se encontraban una mujer de 53 años, un hijo mayor de edad y una hija, de 12 años, quienes permanecían durmiendo en habitaciones separadas cuando comenzó el confuso episodio delictivo.

El suceso terminó con un disparo de arma de fuego y uno de los malhechores escapó herido de la vivienda. En tanto, las víctimas del robo, no fueron heridas.

En exclusiva, LM Cipolletti accedió a un video que permite reconstruir de manera precisa el minuto a minuto del violento hecho.

Cronología del violento robo

5.45: Según pudo reconstruirse, a las 5:45 de la madrugada de este miércoles llegó hasta el lugar un Toyota Corolla, que se detuvo en la esquina exacta de la vivienda para dejar descender a cuatro personas.

Respecto del movimiento del vehículo, el mismo continuó su marcha en dirección al centro de la ciudad, en lo que se interpreta como una maniobra pensada para no quedar expuesto en las inmediaciones del domicilio atacado.

Tan solo dos minutos más tarde, las cuatro personas que habían descendido del automóvil ingresaron en conjunto a la propiedad, aunque solamente dos de ellas avanzaron finalmente hacia el interior de la vivienda familiar.

De acuerdo al testimonio del Michel Rischmann, abogado de la familia damnificada, los delincuentes “habrían logrado inhibir previamente el sistema de cámaras y alarmas antes de concretar el ingreso al domicilio”, sostuvo en declaraciones a LM Cipolletti.

El abogado mencionó dentro de la reconstrucción de la escena que uno de los delincuentes ingresó primero a la habitación de la mujer, al encontrarla durmiendo, la despertó bajo amenazas y golpes. Los gritos de la mujer despertaron a su hijo, que se levantó de la cama portando una pistola 9 milímetros y se encontró de frente con el cómplice del ladrón, a quien le disparó un balazo en la zona del pecho.

5:47: el momento del disparo dentro de la casa

Dos hombres salieron abruptamente de la vivienda mientras se encendían las luces del interior, instante en el que se presume que ya se había producido el disparo dentro del domicilio.

El propietario, según relató su abogado, tomó un arma calibre 9 milímetros al escuchar ruidos extraños y disparó al encontrarse cara a cara con uno de los delincuentes "en legítima defensa" dentro de su propia habitación.

El representante legal de la familia confirmó que la víctima cuenta con autorización de portación de arma.

5:48: la salida del delincuente herido

Un minuto después, a las 5:48, salieron otras dos personas de la vivienda, entre ellas el hombre herido de bala, quien se desplomó en la misma esquina donde minutos antes había parado el auto.

Uno de ellos logró darse a la fuga rápidamente, tal como habían hecho los dos primeros delincuentes, mientras que el hombre herido quedó tendido en el suelo, sin poder incorporarse ni escapar del lugar.

5:50: el regreso del vehículo y la huida final

A las 5:50, el Toyota Corolla que había circulado hacia el centro regresó sobre sus pasos y frenó exactamente en el lugar donde se encontraba el hombre herido tendido en la vía pública.

Desde el interior del vehículo subieron al herido en la parte trasera y emprendieron la fuga, cerrando así una secuencia de apenas cinco minutos que terminó con al menos un delincuente baleado.

Antes de retirarse del domicilio, los delincuentes se llevaron las llaves de una camioneta propiedad de los dueños de casa, que se encontraba estacionada en el interior de la vivienda al momento del robo.

Estefania Petrella

El auto abandonado y un muerto en el interior

Minutos después de conocerse este hecho, fue descubierto un vehículo Toyota Corolla en la localidad de Fernández Oro, con una persona fallecida en su interior, hallazgo que encendió de inmediato las alarmas de las autoridades.

Personal policial, de Criminalística y la fiscalía interviniente se hicieron presentes en la escena para iniciar las tareas investigativas.