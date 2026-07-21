La inesperada alerta que puso en marcha un operativo en Fernández Oro y terminó en Cipolletti

Un operador del 911 detectó el vehículo durante una recorrida virtual en Fernández Oro. Minutos después fue interceptado en Cipolletti.

Una recorrida preventiva desde el Centro de Monitoreo del 911 RN Emergencias que parecía normal terminó con el secuestro de un automóvil . El vehículo tenía un pedido de secuestro vigente emitido por la Justicia Federal.

La intervención comenzó en Fernández Oro , donde un operador advirtió un Peugeot 208 estacionado en la playa de una estación de servicio ubicada sobre la Ruta Provincial 65 . Como parte del protocolo habitual, verificó la patente en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP).

La consulta confirmó que el vehículo registraba un pedido de secuestro vigente solicitado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Con esa información, el operador activó de inmediato la alerta al personal policial que se encontraba de servicio, aportando la ubicación y las características del rodado para organizar el procedimiento.

Lo encontraron en Cipolletti

Gracias al trabajo coordinado entre el Centro de Monitoreo y los efectivos que patrullaban la zona, el Peugeot 208 fue localizado pocos minutos después en Cipolletti.

Los policías interceptaron el vehículo, realizaron las diligencias correspondientes y concretaron el secuestro del rodado.

El conductor, un hombre de 29 años, fue trasladado a la Comisaría 24°, donde quedaron iniciadas las actuaciones judiciales por el presunto delito de encubrimiento, además de cumplirse con la orden de secuestro que pesaba sobre el automóvil.

El rol clave de las cámaras del 911

Desde la Policía de Río Negro destacaron que el procedimiento volvió a demostrar la importancia del monitoreo preventivo y del trabajo de los operadores del 911 RN Emergencias.

La observación permanente de las cámaras de seguridad, sumada al acceso a bases de datos nacionales y al rápido intercambio de información con los efectivos en la calle, permitió detectar una situación que podría haber pasado inadvertida y resolver el operativo en cuestión de minutos.