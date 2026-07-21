Así fue el impactante operativo tras el choque frontal en la Ruta 151 que dejó seis heridos

Tras el alerta al 911, se desplegó un amplio operativo entre SIARME, Policía y Protección Civil para asistir a cuatro menores y dos adultos.

El siniestro ocurrió alrededor de las 8:20, en la Ruta 151, entre Cipolletti y Cinco Saltos. Foto: Gentileza.

Un importante operativo de emergencia se desplegó este martes por la mañana tras el violento choque frontal ocurrido sobre la Ruta Nacional 151 , entre Cipolletti y Cinco Saltos . La intervención fue clave para asistir a las seis personas heridas y garantizar su rápido traslado al Hospital "Dr. Pedro Moguillansky".

El siniestro ocurrió alrededor de las 8:20, en el sector comprendido entre los kilómetros 4 y 6,5 de la Ruta 151 . El llamado al 911 activó el protocolo de emergencia y movilizó de inmediato a personal del SIARME, la Policía de Río Negro y Protección Civil.

Al llegar al lugar, los equipos sanitarios realizaron el procedimiento de triage para evaluar la gravedad de cada uno de los ocupantes involucrados. En total, asistieron a seis personas : cuatro menores de edad y dos adultos .

Debido a la violencia del impacto y a la presencia de politraumatismos, los profesionales efectuaron la inmovilización y estabilización prehospitalaria de los pacientes antes de iniciar los traslados.

Para agilizar la evacuación, se organizaron tres móviles sanitarios. Una de las ambulancias trasladó a los cuatro menores junto a su padre, mientras que las otras dos unidades derivaron a los adultos lesionados hacia el Servicio de Emergencias del Hospital Dr. Pedro Moguillansky, donde quedaron internados para estudios y seguimiento médico.

El choque que generó preocupación

El accidente fue protagonizado por un Ford Focus conducido por un hombre y un Fiat en el que viajaba una mujer junto a sus hijos menores.

Las primeras informaciones indicaron que la colisión fue frontal y ocurrió cuando la calzada se encontraba mojada, una condición que podría haber influido en la mecánica del siniestro. Sin embargo, las causas todavía son materia de investigación.

Las imágenes tomadas en el lugar mostraron la magnitud del impacto: ambos vehículos sufrieron importantes daños en la parte delantera y quedaron prácticamente inmovilizados sobre la ruta.

Policía y Protección Civil aseguraron la zona

Mientras el personal sanitario asistía a los heridos, efectivos de la Policía de Río Negro trabajaron para resguardar el lugar del accidente y ordenar el tránsito, que permaneció parcialmente restringido durante varios minutos.

Por su parte, Protección Civil brindó apoyo logístico para facilitar el operativo y permitir que las tareas de rescate y traslado se desarrollaran con rapidez y seguridad.

El recordatorio tras el siniestro

Tras el operativo, las autoridades insistieron en la importancia de respetar las medidas básicas de seguridad vial. Recordaron que todos los ocupantes deben utilizar el cinturón de seguridad y que los menores deben viajar con los sistemas de retención infantil correspondientes, elementos fundamentales para reducir las consecuencias en este tipo de accidentes.