Denunció que tuvo que bajarse de un Uber con su pequeña hija por temor a las actitudes del chofer

La pasajera pidió un viaje al Anai Mapu, pero el conductor se desviaba el recorrido. Le recriminó el error, pero no le contestó. Tuvo que abrir la puerta para que frenara.

Una vecina de Cipolletti pidió un Uber para volver a su casa junto a su pequeña hija, pero el conductor le hizo vivir un momento de terror.

Una vecina de Cipolletti que junto a su pequeña hija habían tomado un Uber para dirigirse a su casa del barrio Anai Mapu que vivió una aterradora experiencia al advertir que el conductor manifestaba actitudes sospechosas.

Ante el temor la mujer relató que abrió la puerta y se bajó del auto. Dos hombres que se encontró en el lugar la ayudaron, mientras que otra mujer que pasó en moto llamó a la policía. Posteriormente hizo la denuncia en la Comisaría 45. También relató lo sucedido en sus redes sociales , en una publicación en la que acompañó la foto del acusado, de nombre Luciano, el recorrido que debía efectuar y el costo del viaje, 4.200 pesos.

En la presentación policial, explicó que el incidente se produjo el domingo último alrededor de las 23, luego de que tomara el vehículo en la calle Fray Santa María de Oro 1740, barrio Antártida Argentina (situado detrás del hospital), con destino a su casa, ubicada en la calle Valcheta.

Sostuvo que iban por la avenida circunvalación Presidente Illia y al llegar a la calle Naciones Unidas le dijo que doblara por Río Negro, donde se encuentra el puente que cruza el desagüe y la llevaba a su domicilio, pero el chofer la ignoró y siguió.

Agregó que le parecía “raro” el recorrido que estaba haciendo, por lo que en un momento decide abrir la puerta del auto. Entonces el hombre frenó de golpe, y allí aprovechó para bajarse junto con su hija de 5 años, y le arrojó dinero en efectivo al interior del habitáculo.

Inmediatamente comenzó a pedir ayuda y dos hombres la auxiliaron, mientras que una motociclista que circulaba por el lugar llamó a la Policía, quienes llegaron “casi al instante”, destacó. A una mujer de la fuerza que concurrió ante la emergencia le narró lo sucedido, y le anticipó que formalizaría la denuncia.

"Gracias a Dios no nos pasó nada"

En el relato más detallado que hizo Lu Videla (así se identifica) en Facebook, aseguró lo sucedido fue una “situación muy fea” y resaltó que lo contó para que se sepa y que “no le pase a nadie más”.

“El señor salió hasta la ruta y quiso seguir derecho por calle Saturnino Franco, cuando la ubicación no marca por ahí. Le dije que por ahí no era. Me contestó que no sabía que la circunvalación era doble mano. Hizo un giro en U y agarró circunvalación. Cuando llegamos a la entrada del Mapu le dije de nuevo que tenía que doblar ahí. No me respondió y siguió”, señaló en su dramático testimonio.

Aseveró que nuevamente “le volví a decir que no, que por ahí no era”, pero que “me ignoró”.

“Por el miedo que me dio por mi hija, le grité que me bajara. No frenó. Tuve que abrir la puerta con el auto en marcha. Ahí recién frenó”, subrayó. Seguidamente dijo que se bajó con su nena y le tiró la plata, para luego pedir auxilio, y que por fortuna la ayudaron los dos hombres y la mujer en moto. Gracias a Dios no nos pasó nada”, agregó.

Finalmente enfatizó que “el miedo que pasé y el peligro al que nos expuso es enorme”.