Tomaron un taxi y cayeron con un arma y drogas tras a amenazar a una familia: la historia violenta que asoma detrás

Se trata de dos jóvenes atrapados tras una persecución en la zona del barrio Anai Mapu. Le formularon los cargos y les impusieron medidas cautelares. Presumen que se trata de un conflicto que no para de escalar y temen por su recrudecimiento.

Ambos jóvenes fueron detenidos en el barrio Anai Mapu e imputados por portar un arma de fuego sin autorización. Los habían denunciado por amenazar a una familia.

Dos jóvenes fueron imputados por el delito de “portación de arma de fuego civil sin autorización” luego de un incidente ocurrido en el Barrio Nuevo , aledaño al Anai Mapu , en el que habrían amenazado a una familia, con la que tendrían antiguos conflictos que se fueron agravando con el tiempo.

Los sospechosos no quedaron presos , aunque tienen prohibido acercarse a las víctimas y un testigo, entre otras pautas de comportamiento que deberán cumplir mientras se desarrolle la investigación penal.

Los hechos ocurrieron la noche del último viernes , minutos después de las 23:30, cuando ambos hombres abordaron un taxi en el que se dirigieron a un domicilio ubicado en la calle 17 de Julio al 1600.

Allí extrajeron un arma de fuego, con la que habrían amedrentado a dos hombres que se encontraban en el lugar, por lo que la propietaria del inmueble dio aviso a la Policía.

Detenidos Mapu arma

Minutos más tarde, efectivos de la Comisaría 45 que se encontraban recorriendo el sector localizaron el vehículo e iniciaron una persecución que finalizó en inmediaciones de las calles Pastor Bowdler y Las Torcazas.

Desde el Ministerio Público Fiscal se indicó que momentos antes de interceptar el rodado uno de los sospechosos había arrojado un arma por la ventana con el fin de descartarla. Pero la maniobra fue advertida por los uniformados, quienes además detenerlos encontraron el arma tirada en las inmediaciones: se trata de un revólver calibre 32 largo, sin inscripción, con numeración limada y apta para el disparo.

A ambos sujetos, identificados como Bruno Gonzáles, de 23 años y Felipe Pérez, de 18, se los acusa de, previa distribución de tareas, acordar "portar el revólver en la vía pública, aunque sin la debida autorización legal".

Pero a ese cargo le suman que que también les encontraron entre sus pertenencias bolsas con cocaína y marihuana, por lo que se les inició una causa federal por infracción a la Ley 23.737, que sanciona la tenencia y venta de estupefacientes.

Las primeras conjeturas indican que el taxista fue ajeno al hecho. Fuentes de la pesquisa indicaron que manifestó que había levantado a los dos pasajeros, pero que desconocía cuales eran las intenciones que llevaban. Incluso se destacó que se detuvo cuando notó que lo seguía un patrullero.

Prohibición de acercamiento a las víctimas y al taxista

En la audiencia de formulación de cargos realizada este martes la fiscalía solicitó la prohibición de todo tipo de contacto y por cualquier medio con el chofer del taxi que los transportó. La misma medida cautelar, sumada a una prohibición de acercamiento a no menos de 100 metros, fue solicitada para la dueña de la casa donde ocurrió el incidente.

Añadió presentaciones semanales de los imputados en una comisaría mientras dure la investigación. El defensor particular de ambos imputados no realizó objeciones a los hechos ni a la calificación legal.

Tras escuchar a las partes, la jueza de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria. Además, dispuso las medidas cautelares tal cual solicitó la parte acusadora. También añadió el cumplimiento de presentaciones semanales de los imputados en una comisaría mientras dure la investigación.

La pista del conflicto violento

La denuncia por amenazas que dio origen a la causa judicial estaría relacionada con un conflicto que mantienen los ahora imputados con integrantes de la familia donde ocurrieron los hechos. Fuentes de la investigación indican que hay antecedentes de denuncias previas y que incluso días atrás se realizaron allanamientos en busca de armas de fuego, aunque con resultados negativos.

Respecto a las causas de la enemistad, no están del todo claras. La Brigada de Investigaciones trabaja en busca del esclarecimiento, y presumen que se trata de diferencias que surgieron tiempo atrás. Se teme que a raíz de este episodio se desata una escalada de violencia con el empleo de armas de fuego, como ha sucedido en otras oportunidades en las que se han lamentado víctimas fatales.