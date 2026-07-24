Entradera mortal en Cipolletti: Se le apareció en la habitación y qué le dijo

El diálogo entre uno de los intrusos y la moradora mayor de la vivienda. El otro cara a cara en la casa del Rincón Lindo terminó de manera trágica.

El caso policial que mantiene en vilo a Cipolletti , suma estremecedores detalles sobre cómo se desarrollaron los acontecimientos. Entre ellos, el dramático diálogo, cara a cara durante la entradera a una casa del barrio Rincón Lindo que culminó con la muerte de un intruso.

El abogado querellante, Michel Rischmann , reveló pasajes escalofriantes de lo ocurrido dentro del domicilio cuando los sujetos irrumpieron de manera violenta. Según el letrado, los asaltantes se dividieron rápidamente al ingresar para abordar a los residentes.

"Uno va a la habitación de la madre de mi cliente y le dice que es policía. Acto seguido la agarra del cuello y le pide algo, presuntamente plata" , detalló Rischmann sobre el letal y engañoso despliegue dentro del inmueble, la maniobra de distracción antes de que se escuchen disparos y derrame sangre en el confortable hogar.

Mientras la mujer era reducida violentamente bajo amenazas, le rogaba piedad y gritaba el segundo delincuente se dirigió a otra de las dependencias de la casa. En ese momento, la situación dio un giro determinante: el hijo de la víctima advirtió la presencia del intruso y decidió defenderse utilizando un arma de fuego, efectuando varios disparos. De acuerdo a las precisiones aportadas por la querella, uno de los intrusos portaba un arma de fuego y el otro un cuchillo.

"Legítima defensa", un muerto y temor a represalias

El enfrentamiento culminó con la huida de los sospechosos y el posterior hallazgo de uno de ellos sin vida en las inmediaciones. A raíz del desenlace fatal, la familia vive horas de extrema tensión e incertidumbre ante la posibilidad de violentas consecuencias.

La situación actual es de "máxima vulnerabilidad": las tres personas involucradas -el cliente de Rischmann, su madre y su hermana- se encuentran bajo custodia policial constante.

"Podría llegar a haber algún hecho de venganza tras un hecho de legítima defensa que efectuó mi cliente, del cual resultara muerta la persona que fue encontrada sin vida", advirtió el abogado en declaraciones al sitio Somos Valle.

Rischmann remarcó además que el impacto emocional sobre las víctimas es tremendo: "Desde la seguridad la situación es muy compleja y desde el punto de vista psicológico están devastados; no pueden retomar sus tareas cotidianas".

Qué determinó la autopsia

El jueves se concretó la autopsia al cuerpo de Franco Nicolás Padilla, hallado sin vida ayer dentro de un vehículo en las inmediaciones de Fernández Oro.

La autopsia confirmó que Franco Nicolás Padilla recibió dos disparos, uno de ellos fatal. La Fiscalía busca determinar si integraba el grupo que irrumpió en una casa de Cipolletti y fue repelido a tiros por un joven de 22 años.

Según el informe preliminar entregado a la Fiscalía por el médico forense Marcelo Uzal, la víctima presentaba dos heridas de arma de fuego. La lesión mortal ingresó por la axila izquierda y salió por la espalda, afectando órganos vitales. Además, se detectaron otras lesiones antiguas que no corresponden al momento de su muerte.

El hallazgo del cuerpo se vincula de forma directa con un sangriento episodio ocurrido horas antes en el barrio Rincón Lindo de Cipolletti.