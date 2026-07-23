Cortes de luz en Cipolletti: qué barrios estarán sin servicio y en qué horarios

Edersa anunció interrupciones programadas del servicio eléctrico por obras. Conocé las zonas afectadas y los horarios previstos en Cipolletti.

El corte está previsto para este viernes 24 de julio.

Los vecinos de Cipolletti deberán prepararse para un corte programado de energía este viernes, debido a una serie de trabajos que realizará Edersa sobre la red eléctrica para mejorar la infraestructura de distribución.

La distribuidora informó que las tareas incluyen el reemplazo de elementos de maniobra en redes de media tensión , con el objetivo de optimizar la calidad y confiabilidad del servicio.

El corte está previsto para este viernes 24 de julio , entre las 9 y las 10.30 , y alcanzará a los siguientes sectores:

Barrios La Ribera , Los Sauces , Bicentenario y Labraña .

Ruta Nacional 22, en el tramo comprendido entre Lisandro de la Torre y Estado de Israel .

La Secretaría de Energía .

El galpón de McDonald ubicado sobre Ruta 22.

La empresa Vía Bariloche.

Desde la distribuidora solicitaron a los usuarios tomar las precauciones necesarias mientras se desarrollan los trabajos.

Por qué se realizará el corte

Según informó Edersa, las cuadrillas ejecutarán un plan de obras destinado a fortalecer la red de media tensión mediante el reemplazo de equipamiento y otras tareas de infraestructura.

La empresa explicó que estas intervenciones buscan mejorar el funcionamiento del sistema eléctrico y brindar un servicio más estable a los usuarios.

También habrá trabajos en Villa Llanquín

Además de las tareas previstas en Cipolletti, Edersa realizará obras en Villa Llanquín, donde habrá interrupciones del servicio:

Viernes 24 de julio: de 14 a 18 .

Sábado 25 de julio: de 10 a 15.

La distribuidora reiteró el pedido a los usuarios de ambas localidades para que adopten las medidas de prevención necesarias durante el tiempo que duren los cortes programados.