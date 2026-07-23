Explotó una garrafa y un voraz incendio destruyó una casa de adultos mayores en Las Perlas

Ocurrió este mediodía en el barrio Santa Mónica. Una falla eléctrica habría originado el fuego, tras lo que explotó el envase de gas. Concurrieron bomberos y personal médico.

El fuego causó graves daños en una vivienda de Las Perlas. Sus ocupantes, adultos mayores, fueron asistidos por personal médicos, pero estaban fuera de peligro.

Poco antes del mediodía de este jueves se produjo un incendio y una fuerte explosión en una casa ubicada en el barrio Santa Mónica de Balsa Las Perlas , propiedad de dos adultos mayores. Ambos fueron asistidos por una ambulancia de la sala sanitaria local dado que sufrieron quemaduras de carácter leve, y están fuera de peligro, informaron fuentes policiales.

El siniestro causó daños totales en la vivienda, dado que si bien la estructura es de ladrillos, las divisiones interiores al igual que el cielorraso eran de madera , por lo que todo fue arrasado por las llamas además de muebles y otros elementos del hogar. Incluso se derrumbó el techo de chapas.

El fuego se habría iniciado accidentalmente por una pérdida de gas de una garrafa , dado que en esa población no hay servicio de gas natural de red. Pero además se propagó por el estallido de una garrafa de menor tamaño, de las que se utilizan para salir de camping.

El Destacamento de Bomberos Voluntarios local recibió el llamado de alerta a las 11:40, informó el jefe de la dependencia, sargento Benegas. Dos dotaciones con seis efectivos concurrieron al lugar, y cuando llegaron se encontraron con el incendio generalizado, y a sus dos ocupantes -hermanos de alrededor de 70 años de edad- que habían logrado escapar del infierno por sus propios medios.

Todo indica que la salida no fue sin riesgos, porque mostraban lesiones por quemaduras en distintos partes del cuerpo, incluido el pelo, por lo que ambos fueron enviados en una ambulancia al Centro de Salud, donde les realizaron las curaciones. Luego fueron dados de alta, confirmó Benegas.

Bomberos sacaron otras dos garrafas

La lucha contra las llamas fue ardua dado la magnitud que habían tomado. Se destacó que el personal del cuartel logró retirar los dos envases de gas que habían quedado en el interior, lo que evitó una tragedia mayor.

Tras el sofocón inicial, comentaron que el hombre estaba realizando arreglos en el inmueble, y que por causas hasta el momento no determinadas comenzó a arder la manguera de una de las dos garrafas que utilizan para calefaccionarse y cocinar. El fuego se extendió hacia las paredes construidas de madera, lo que hizo avanzara sobre el cielorraso, del mismo material, y el resto del mobimiliario. En segundos se produjo la destrucción total.

Fuerte conmoción entre los vecinos

El incidente generó una fuerte conmoción en el poblado cipoleño. Testimonios publicados en redes sociales hablan que fueron momentos de terror. Primero advirtieron una gruesa columna de humo que salía de la casa, y posteriormente escucharon la explosión de la garrafa más pequeña.

Contaron que hubo personas se acercaron a prestar ayuda y que hasta un vecino cercano arrojó agua con una manguera en la pared del fondo del inmueble para colaborar con el enfriamiento, justo en el momento en que se registró el estallido.

Asimismo surgieron ofrecimientos para colaborar con los damnificados, dado que perdieron todo. Trascendió que no vivirían en forma permanente en el sitio incendiado, sino que lo habitarían periódicamente.