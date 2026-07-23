Avanza una obra clave en Cipolletti: el importante cambio que ya empezó a verse en una transitada rotonda

La Municipalidad inició una nueva etapa de los trabajos en la rotonda de San Luis y Santa Cruz. Qué falta para terminar la obra y cuándo estaría lista.

En los últimos días comenzaron a ejecutarse las bases de fundación para la futura instalación del alumbrado público. Foto: Gentileza

La obra de la nueva rotonda ubicada en la intersección de las calles San Luis y Santa Cruz continúa avanzando y ya ingresó en una etapa clave. En los últimos días comenzaron a ejecutarse las bases de fundación para la futura instalación del alumbrado público , un paso fundamental para completar el proyecto.

Se trata de una intervención impulsada por la Municipalidad de Cipolletti , en el marco de la obra "Rotonda San Luis – Santa Cruz y obras complementarias" , que busca mejorar la circulación vehicular y reforzar la seguridad vial en uno de los sectores de mayor movimiento de la ciudad.

Desde la Secretaría de Obras Públicas informaron que ya se trabaja en las bases donde posteriormente se colocarán las columnas de iluminación , un avance que permitirá continuar con las tareas previstas para la recta final del proyecto.

La obra es ejecutada por la empresa Quidel y, de acuerdo con el cronograma oficial, la finalización de todos los trabajos está prevista para fines de agosto, siempre que las condiciones acompañen.

Qué falta para terminar la nueva rotonda

Además de la instalación del alumbrado público, todavía restan varias intervenciones para dejar completamente habilitada la obra:

Colocación de las columnas de iluminación.

Ejecución de la carpeta asfáltica.

Construcción del cordón cuneta en la rotonda y las isletas.

Señalización horizontal y vertical.

Parquización del sector.

Un cambio pensado para mejorar la seguridad

La nueva rotonda forma parte de un plan de mejoras en la infraestructura vial de Cipolletti. El objetivo es ordenar el tránsito, brindar mayor seguridad a quienes circulan por la zona y optimizar la conectividad en una intersección de alto flujo vehicular.

Con el avance de estas tareas, el proyecto entra en su tramo final y la expectativa es que pueda quedar concluido antes de finalizar agosto.