Se conocieron nuevas ofertas para el recambio led de nuevas calles en Cipolletti

El Municipio licitó una nueva obra para ampliar el alumbrado LED. Buscan mejorar la seguridad y alcanzar el 100% de cobertura en 2026. ¿Cuáles son las áreas que se intervendrán?

Cipolletti avanza en el recambio de luminarias led en barrios de la ciudad.

El Municipio de Cipolletti dio un nuevo paso en el plan de modernización del alumbrado público con la apertura de sobres de una licitación clave. La iniciativa forma parte del programa “ Cipo más LED ”, que busca completar la cobertura total en la ciudad antes de fin de año.

La Licitación Privada N°42/26 se realizó este miércoles, donde se presentaron dos empresas oferentes: Avenor S.A.S y OM Energy S.A.S, que competirán por la adjudicación de la obra.

El proyecto contempla la ejecución del alumbrado público en calles estratégicas como Mosconi, Perón e Illia , sectores de alto tránsito vehicular y peatonal. Las propuestas serán evaluadas en las próximas semanas antes de la adjudicación formal.

De acuerdo a lo previsto por el Municipio, una vez firmado el contrato, la obra podría comenzar en un plazo estimado de dos meses. Esto permitirá sostener el ritmo de avance del plan integral de iluminación.

La apertura de sobres se conocieron este miércoles con dos empresas oferentes.

Detalles de la obra y alcance

Los trabajos incluyen la colocación de 143 nuevas postaciones y la instalación de 156 luminarias LED. Se trata de tecnología de bajo consumo energético, mayor durabilidad y mejor calidad lumínica para espacios urbanos.

El objetivo central de estas intervenciones es mejorar la seguridad vial y peatonal, especialmente en sectores donde la visibilidad resulta clave para prevenir accidentes y reforzar la presencia en la vía pública durante la noche.

Además, el recambio de luminarias tradicionales por LED permite reducir significativamente los costos de mantenimiento, lo que se traduce en un beneficio directo para las arcas municipales y una mayor eficiencia del sistema.

Un plan que ya supera el 85% de ejecución

El programa “Cipo más LED” ya alcanzó un 85% de avance, con más de 7.000 luminarias instaladas en distintos barrios, accesos y espacios verdes de la ciudad. El objetivo es llegar al 100% de cobertura antes de que finalice 2026.

Desde el Ejecutivo local destacaron que este proceso implica una transformación estructural del sistema de alumbrado público, alineado con políticas de sustentabilidad y modernización urbana.

En paralelo, también se avanza en la iluminación de la ciclovía sobre Ruta Provincial 65, en el tramo comprendido entre Circunvalación Perón y Mosconi, una obra clave para la seguridad de ciclistas.

El recambio de luminaria led contemplará por completo a calles Perón, Mosconi e Illia. Estefania Petrella

Iluminación de la ciclovía y conexión estratégica

La intervención en la bicisenda forma parte de la Licitación Privada N°03/26 y contempla la iluminación total del corredor desde Perón hasta Puente 83. Se trata de uno de los trayectos más utilizados por vecinos que se movilizan en bicicleta.

Actualmente, ya se encuentran en marcha los trabajos de colocación de columnas, que permitirán avanzar con la instalación de luminarias en los próximos meses. La obra busca mejorar la seguridad y fomentar la movilidad sustentable.

El Municipio continúa entregando árboles a los vecinos.

Reforestación: más árboles para una ciudad sustentable

En paralelo al plan de iluminación, el Municipio impulsa un programa de reforestación que ya permitió plantar más de 300 árboles en distintos puntos de la ciudad desde comienzos de junio.

Las tareas son coordinadas por la Dirección de Espacios Verdes y tienen como objetivo fortalecer el arbolado urbano, mejorar la calidad ambiental y generar más espacios verdes para los vecinos.

Las intervenciones se realizaron en sectores como el Paseo del Ferrocarril, el CAPS del Distrito Vecinal Noreste, el Paseo Urbano de Alem y el Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel, entre otros espacios públicos.

Especies y planificación ambiental

Entre las especies plantadas se encuentran acer negundo, fresno americano, fresnos dorados, crespones, acacias de Constantinopla, pinos, aguaribay y eucaliptus, seleccionadas por su adaptación al entorno urbano y condiciones climáticas locales.

Todos los ejemplares provienen del Vivero Municipal de la Isla Jordán, donde se desarrollan durante todo el año para garantizar su calidad y disponibilidad en las temporadas de plantación.

El plan continuará en sectores como el Parque Rosauer, barrio Antártida Argentina y nuevas áreas del Distrito Vecinal Noreste, consolidando una política ambiental sostenida en el tiempo.

Los vecinos interesados deben inscribirse a través de la Central de Atención al Ciudadano llamando al 147. La iniciativa busca fomentar la participación comunitaria en el cuidado y ampliación del arbolado urbano.