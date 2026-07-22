Humor y música: "Las Garibaldi" llega este domingo al Centro Cultural Cipolletti

El elenco de Artistas con Tutti presentará la obra de Darío Basualdo, bajo la dirección de Gustavo Azar, este domingo 26 de julio a las 20 horas.

Este fin de semana la escena local vuelve a llenarse de humor con la presentación de "Las Garibaldi" , la comedia escrita por Darío Basualdo y dirigida por Gustavo Azar, que subirá a escena de la mano del elenco ' 'Artistas con Tutti ''.

La cita es el domingo 26 de julio, a las 20 horas , en el Centro Cultural Cipolletti , ubicado en Toschi y Tres Arroyos.

Laura, una de las protagonistas, relató a LM Cipolletti , que la obra cuenta la historia de una madre viuda y sus dos hijas, que se enfrentan en una divertida competencia por conquistar a "el candidato".

Si bien la obra es de Darío Basualdo, el cipoleño Gustavo Azar la ha adaptado e invita a un viaje en el tiempo. La propuesta está pensada para disfrutar en familia o entre amigos, con mucho humor, música y la impronta que caracteriza al elenco local.

En esta versión modernizada del sainete, una madre autoritaria, sus dos hijas y una amiga muy particular se reúnen en un pequeño pueblo para revelar secretos y emociones que cruzan generaciones. Con situaciones descarnadas y diálogos “incorrectos”, la obra invita al público a reír, emocionarse y reconocerse en una familia entrañable y caóticamente real.

Los valores de las entradas son:

General: $15.000

$15.000 Jubilados: $12.000

Las reservas pueden realizarse a través de transferencia (consultar datos con la organización).

Dónde consultar el cronograma completo

La Municipalidad informó que la grilla completa de actividades, horarios y novedades puede consultarse a través de la página web oficial y de las redes sociales de la Dirección General de Cultura.

Con propuestas gratuitas y para todas las edades, Cipolletti apuesta a que vecinos y visitantes disfruten de unas vacaciones de invierno repletas de arte, música, literatura y entretenimiento.