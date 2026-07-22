Cipolletti confirmó la fecha de su Feria del Libro y abrió la convocatoria 2026

La ciudad ya palpita una nueva edición de uno de sus eventos culturales más convocantes del año. La organización confirmó las fechas de la Feria del Libro 2026 .

El plazo para presentar propuestas se extenderá hasta el 31 de julio inclusive.

Desde la Dirección General de Cultura informaron además que se encuentra abierta la convocatoria para participar de la 21° edición de la Feria del Libro. El plazo para presentar propuestas se extenderá hasta el 31 de julio inclusive .

La invitación está dirigida a escritores, artistas, capacitadores, librerías y referentes del ámbito cultural. El objetivo es construir una programación diversa que represente a distintos sectores y potencie la identidad cultural de la ciudad.

Quienes deseen formar parte podrán enviar sus propuestas a través del correo electrónico oficial [email protected] o comunicarse telefónicamente al +54 9 2994 21-4698 para recibir más información sobre los requisitos de inscripción.

“Abrí tu mente”, la consigna 2026

Bajo el lema “Abrí tu mente”, la organización propone transformar a Cipolletti en un verdadero “laberinto de ideas”. La consigna busca promover la reflexión, el intercambio de miradas y el acceso a múltiples expresiones culturales.

En ese sentido, la feria apunta a consolidarse como un espacio inclusivo, donde la literatura dialogue con otras disciplinas artísticas. La propuesta busca atraer tanto a lectores habituales como a nuevos públicos, con actividades pensadas para todas las edades.

Cada edición renueva su impronta y en este 2026 se espera una fuerte impronta participativa, con actividades que inviten a la interacción y al pensamiento crítico en torno a la cultura contemporánea.

Cuándo se realiza la Feria del Libro

La Feria del Libro de Cipolletti se ha caracterizado en los últimos años por ofrecer una agenda amplia y variada. Para esta edición se prevé nuevamente la instalación de stands de librerías y editoriales, junto a presentaciones de libros y conferencias.

Además, habrá espacios destinados a talleres, capacitaciones, cine debate y propuestas artísticas interdisciplinarias. La organización adelantó que también se contará con la presencia de invitados de renombre, aunque sus nombres serán confirmados en las próximas semanas.

Este evento se consolida como un punto de encuentro clave en la agenda cultural del Alto Valle, convocando no solo a vecinos de la ciudad sino también a visitantes de localidades cercanas.

Los días de feria serán del 9 al 18 de octubre en el marco del 123° Aniversario de la ciudad.

General Roca también confirmó su feria

En paralelo, General Roca anunció la realización de su propia Feria Municipal del Libro 2026. El evento tendrá lugar del 1 al 4 de octubre en el Predio Ferial Municipal, ubicado en calle Cerro Tronador 260.

Esta será la octava edición de la propuesta, que contará con entrada libre y gratuita. La programación incluirá exposiciones, presentaciones de libros, charlas y talleres orientados a distintos públicos.

Entre las figuras confirmadas se destacan Felipe Pigna, María O’Donnell, Luis Pescetti, Claudina Kutnowski, Pedro Saborido y Gonzalo Heredia, además de autores locales y regionales que aportarán una mirada diversa.

“Leer entre bardas”, identidad regional

La feria roquense se desarrollará bajo la consigna “Leer entre bardas”, una propuesta que busca poner en valor la identidad valletana. El enfoque invita a leer desde lo propio, desde la experiencia local y el vínculo con el territorio.

Durante las cuatro jornadas se espera una importante participación de instituciones, editoriales y público general. El evento se posiciona como otro de los grandes encuentros culturales de la región en el calendario anual.

Desde la organización adelantaron que en los próximos días se dará a conocer la grilla completa de actividades, con propuestas específicas para cada franja etaria y distintos intereses culturales.