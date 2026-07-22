La impactante revelación del Brujo Atahualpa: ¿Hubo conspiración y magia negra contra Argentina en la final?

Nunca falla... Tras acertar el resultado, el vidente analizó desde su rama lo que pasó en la final del mundo. Lo cuenta con lujo de detalle a LM Cipolletti .

El Brujo Atahualpa salió a aportar su impactante visión sobre la final disputada por Argentina y España.

Mientras que en las redes sociales crecen las sospechas, el Brujo Atahualpa salió a aportar su impactante visión sobre la final disputada por Argentina y confirmar que, desde su perspectiva, existió una conspiración que influyó en el resultado del decisivo encuentro ante España , que recordemos, finalizó 1 a 0 para el combinado europeo.

Según manifestó, si bien la Furia Roja planteó un partido con una estrategia táctica efectiva, consideró que Argentina llamativamente jugó demasiado retrasada desde el primer minuto. Además, opinó que hubo futbolistas que sugestivamente no rindieron al nivel que venían mostrando y que se cometieron errores infantiles impropios de una definición de campeonato del mundo.

El gurú más famoso de la región también afirmó que todo le resultó "muy raro" y que esa situación quedó expuesta ante millones de espectadores. En ese contexto, aseguró que para él "existieron presiones por parte de la FIFA y la UEFA" para favorecer determinados intereses.

Las referencias a la brujería y la energía negativa

El Brujo Atahualpa también sostuvo que hubo trabajos de brujería o magia negra realizados, según él, desde dos países que no querían ver a Argentina campeona: uno sudamericano y otro europeo. Afirmó que esas acciones habrían generado energías negativas que influyeron para que la Selección tuviera "un día malo, horrible y doloroso".

Además, señaló que "los astros se pusieron en contra", aunque expresó su confianza en que habrá una nueva oportunidad para el equipo nacional.

"Sabía que Argentina llegaba a la final, pero no sería campeón"

Por último, recordó que había anticipado en distintos medios que Argentina alcanzaría la final, aunque no lograría consagrarse campeona.

Explicó que decidió no hacer alarde de esa acertada predicción porque entendía que podía generar un rechazo entre el pueblo argentino, al igual que, según recordó, ocurrió con un pronóstico que había realizado sobre la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Flamengo cuando su búnker sufrió ataques de ofuscados hinchas "gallinas".

"Será la próxima. A seguir adelante. Fuerzas, Argentina", concluyó el Brujo Atahualpa. Creer o reventar.