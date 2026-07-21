Avanza el plan de obras deportivas en Cipolletti

El Gimnasio N°2 ya cuenta con un imponente y renovado piso para actividades, en paralelo avanzan las obras en otros espacios de la ciudad.

Finalizaron los trabajos de colocación del nuevo piso del Gimnasio N° 2 de Cipolletti.

El municipio de Cipolletti avanza con una serie de obras orientadas a fortalecer la infraestructura deportiva . En ese marco, finalizó la colocación del nuevo piso en el Gimnasio N°2 , uno de los espacios más utilizados por vecinos.

El renovado gimnasio, ubicado en Pastor Bowdler y Ecuador, incorporó un piso plástico deportivo de última generación. Se trata de baldosas encastrables de polipropileno de alto impacto, pensadas para uso intensivo en espacios cerrados.

Este sistema incluye amortiguación lateral mecánica , una característica que reduce el impacto en las articulaciones durante frenadas y giros. El objetivo es prevenir lesiones en tobillos y rodillas y mejorar la experiencia de quienes realizan actividad física.

En el espacio se desarrollan diariamente disciplinas como newcom, vóley, orientación deportiva, educación física infantil y actividades adaptadas. La mejora impacta de forma directa en la calidad de cada práctica y en la seguridad de los usuarios.

El nuevo piso colocado, ayudará al rendimiento deportivo en cada actividad.

Una obra integral que mejora todo el edificio

La intervención en el Gimnasio N°2 no se limitó únicamente al recambio del piso. El proyecto contempló una serie de mejoras estructurales orientadas a optimizar las condiciones generales del edificio y garantizar mayor durabilidad.

Entre los trabajos realizados se destacan el reacondicionamiento de baños y vestuarios, la renovación de paredes y la impermeabilización de los techos. Estas tareas permiten mejorar el confort y las condiciones de uso en el lugar.

Desde el área de Deportes señalaron que se trata de una obra histórica para el gimnasio, ya que moderniza tanto su superficie de juego como los espacios complementarios utilizados por la comunidad a diario.

Avanza la remodelación del complejo deportivo municipal

En paralelo, el municipio continúa con el Plan Integral de remodelación del Complejo Deportivo Municipal, conocido como ex Corpofrut, ubicado sobre calle Saavedra 260, donde se desarrollan múltiples actividades deportivas y recreativas.

Actualmente se ejecutan la primera y segunda etapa del proyecto, que incluyen la construcción de nuevos vestuarios, un módulo de baños públicos y oficinas para la Dirección General de Deportes, con el objetivo de modernizar el predio.

Las obras apuntan a optimizar la infraestructura sanitaria, garantizando espacios seguros, funcionales e inclusivos. Esto resulta clave para acompañar la creciente demanda de disciplinas deportivas en uno de los puntos más concurridos de la ciudad.

En paralelo se ejecutan tareas de mejoramiento en el ex Corpofrut.

Más servicios y mejor accesibilidad para los usuarios

Desde el municipio remarcaron que el plan integral tiene como eje ampliar la funcionalidad del complejo y mejorar la accesibilidad. A diario, cientos de personas utilizan estas instalaciones en distintas propuestas deportivas y recreativas.

En ese sentido, la incorporación de nuevos espacios permitirá una mejor organización de las actividades y brindará mayor comodidad tanto a deportistas como a profesores y familias que acompañan las prácticas.

La modernización responde además a la necesidad de contar con infraestructura acorde a estándares actuales, favoreciendo el desarrollo del deporte comunitario en condiciones adecuadas, seguras y accesibles para todos los sectores.

Se suma una sala de musculación en la tercera etapa

Por otro lado, ya fue adjudicada la tercera etapa del plan, que contempla la construcción de un gimnasio de entrenamiento para la fuerza dentro del complejo deportivo municipal, ampliando la oferta disponible.

El proyecto incluye el reacondicionamiento de un sector del predio para la creación de una sala de musculación. La intervención prevé la incorporación de aberturas de alta prestación para mejorar iluminación, ventilación y confort interior.

El objetivo es generar un espacio moderno que complemente las actividades existentes y permita diversificar las propuestas deportivas, adaptándose a las nuevas demandas de entrenamiento de los vecinos de Cipolletti.