Cipolletti lanza un plan de reparación y reasfaltado: cuáles serán las calles

La ciudad avanzará en bacheo y reparaciones de calles en distintos puntos. Enterate por dónde y que trabajos se realizarán.

El Municipio pone en marcha un nuevo plan de bacheo y reparación de calles en Cipolletti.

El municipio de Cipolletti anunció la puesta en marcha de un Plan de reparación y reasfaltado de calles que buscará intervenir sectores deteriorados en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de mejorar la transitabilidad.

La iniciativa fue presentada por el intendente Rodrigo Buteler y se desarrollará en paralelo al Plan de Pavimento de 700 cuadras, una de las principales obras de infraestructura previstas para los próximos años en la ciudad.

El nuevo esquema será ejecutado con fondos municipales a través de la Secretaría de Obras Públicas. Desde el Ejecutivo destacaron que se priorizarán arterias con alto flujo vehicular y accesos clave a barrios residenciales.

Las tareas contemplan bacheo, repaso, nivelación de calzadas y trabajos integrales de mantenimiento. El objetivo central es garantizar mejores condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial en zonas que presentan desgaste.

Dónde comenzarán los trabajos de reasfaltado

Dentro del plan, se avanzará con repavimentación en concreto asfáltico en calles estratégicas. Entre ellas, se encuentran Sarmiento entre Lavalle y Alem, y Teniente Ibáñez entre Villegas y Don Bosco.

También se intervendrán tramos de Mengelle entre Mariano Moreno y La Plata, Alem entre Kennedy y Salto, y González Larrosa entre Naciones Unidas y Salto, puntos donde el deterioro viene siendo motivo de reclamo vecinal.

Reemplazo de pavimento y esquinas clave

Otro de los ejes del plan contempla el reemplazo de pavimento flexible por hormigón en diversas intersecciones. Se trata de sectores donde el desgaste es mayor debido al tránsito constante y las condiciones del suelo.

Entre las esquinas incluidas figuran La Plata y Castello, Perú y Estrada, Yrigoyen y Uruguay, Arenales y Belgrano, además de Alem y Río Neuquén, Chile y Dante Alighieri y Concepción del Uruguay y Castello.

La lista también suma puntos como Mengelle y Gorriti, Paraguay y Manuel Estrada, Colombia y Dante Alighieri, y sectores cercanos a La Plata y San Rafael, consolidando una intervención amplia en distintos barrios.

Un plan integral que suma obras viales

Desde el municipio remarcaron que este Plan de reparación se integra a una estrategia más amplia de infraestructura urbana. Las obras incluyen no solo pavimentación, sino también bacheo, mantenimiento y reconstrucción de cordones cuneta.

Además, se prevén mejoras en veredas en zonas de alto tránsito, buscando optimizar la conectividad y garantizar mayor seguridad tanto para conductores como para peatones en distintos sectores de Cipolletti.

El nuevo programa se suma a una etapa recientemente licitada de 309 cuadras de pavimento, que permitirán completar el ambicioso Plan de 700 cuadras que ya se encuentra en ejecución en la ciudad y que tiene como meta el 2027 para finalizar.

Desde la Secretaría de Obras Públicas confirmaron que el plan ya se encuentra en etapa de planificación y que su ejecución comenzará en el corto plazo. La prioridad estará puesta en los sectores más afectados.