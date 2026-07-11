Fuerte choque entre una camioneta y un transporte petrolero en la Ruta 151

Un siniestro vial ocurrido durante la noche del viernes dejó lesionados y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia.

Una camioneta que transportaba trabajadores petroleros chocó con un vehículo en Ruta Nacional 151 en Catriel. (Foto: gentileza C25N)

Un violento siniestro vial se registró este viernes sobre la Ruta Nacional 151 , a la altura del kilómetro 125, frente a una estación de servicio. El hecho involucró a una camioneta particular y un vehículo de transporte de personal petrolero .

El impacto generó un importante despliegue de equipos de emergencia en la zona, donde trabajaron Bomberos Voluntarios, personal de salud y efectivos de Protección Civil, mientras se asistía a los ocupantes de ambos rodados y se ordenaba el tránsito.

Según la información recabada en el lugar, la camioneta había ingresado minutos antes a la estación de servicio para cargar combustible y, al retomar la circulación, intentó incorporarse a la ruta en dirección norte-sur, con destino hacia la ciudad de Plottier.

En el vehículo particular, viajaba una familia con destino a Plottier. (Foto: gentileza C25N)

En ese momento, por razones que aún son materia de investigación, colisionó con un transporte de la empresa Geoservice que trasladaba operarios hacia la zona petrolera de Medanito. El choque fue de tal magnitud que la camioneta terminó fuera de la calzada.

Testigos señalaron que el vehículo de mayor porte impactó de lleno contra la camioneta, provocando daños visibles en la carrocería y generando una escena que obligó a intervenir de inmediato a los equipos de emergencia.

Si bien arribó una ambulancia, se registraron demoras por falta de personal. (Foto: gentileza)

Heridos y asistencia médica

Como consecuencia del impacto, al menos dos trabajadores que viajaban en el transporte petrolero sufrieron golpes leves y fueron atendidos en el lugar por personal médico del hospital de Catriel, que acudió tras recibir el alerta.

Asimismo, el matrimonio que se desplazaba en la camioneta también debió ser asistido por los profesionales de la salud. Según se informó, una mujer presentaba dolencias producto del choque, aunque ninguno de los involucrados sufrió heridas de gravedad.

Un aspecto que generó preocupación entre quienes presenciaron el hecho fue la demora en la llegada de la ambulancia. De acuerdo a lo manifestado en el lugar, el retraso se habría producido por falta de personal disponible en ese momento.

El personal de emergencias trabajó en el lugar. (Foto: gentileza C25N)

Operativo de emergencia y tránsito desviado

Tras el siniestro, se desplegó un operativo conjunto para controlar la situación, asistir a los heridos y prevenir nuevos incidentes. Bomberos Voluntarios realizaron tareas de seguridad sobre los vehículos, mientras Protección Civil coordinó la circulación.

El tránsito en la Ruta 151 permaneció restringido durante varios minutos, con desvíos provisorios a través del ingreso a la estación de servicio. Los conductores debieron reducir la velocidad y seguir indicaciones del personal apostado en el lugar.

La interrupción generó demoras en ambos sentidos de circulación, especialmente para quienes se dirigían hacia la zona de explotación petrolera y ciudades cercanas, en un horario donde suele registrarse un flujo constante de vehículos.