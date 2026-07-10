Estudiantes de Río Negro desarrollan software para resolver necesidades de sus comunidades

Estudiantes de la Diplomatura en Programación de la UBA y la Provincia desarrollan proyectos con impacto comunitario directo.

Estudiantes de la diplomatura en programación comenzaron a desarrollar proyectos para comunidades de Río Negro.

La segunda cohorte de la Diplomatura en Programación y Análisis de Datos transita su etapa final en Río Negro . La propuesta formativa, impulsada por el Gobierno provincial junto con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) , reúne a 200 participantes de diversas localidades.

El trayecto educativo se desarrolla durante cuatro meses con una carga de 128 horas totales. Su modalidad combina clases virtuales sincrónicas con encuentros presenciales distribuidos en las sedes de Río Colorado , Sierra Grande , General Roca y Cinco Saltos .

Durante la cursada, las y los estudiantes incorporaron herramientas de programación, matemática, estadística y análisis de datos. Actualmente, se encuentran diseñando soluciones vinculadas con demandas específicas de sus regiones para los proyectos finales.

En Río Colorado, las propuestas incluyen herramientas para agilizar la consulta de turnos de salud y aplicaciones destinadas a emprendimientos gastronómicos. Como parte de la práctica, el grupo también realizó encuestas y relevamientos sobre temáticas locales como la alimentación y la salud.

El docente Santiago Ledesma, quien dicta la Diplomatura junto con Mara Mantegazza, destacó el compromiso de los alumnos: “Hemos visto mucho interés en proyectos con impacto comunitario, como bots para la consulta de turnos de salud y aplicaciones vinculadas a modelos de negocio para la venta de comida”.

Además, Ledesma agregó que varios estudiantes analizan la posibilidad de llevar estos productos de software a una instancia de producción real.

Estudiantes de la diplomatura en programación comenzaron a desarrollar proyectos para comunidades de Río Negro.

Herramientas digitales y servicios en Sierra Grande

En Sierra Grande, la formación avanza con un fuerte anclaje en las actividades y servicios de la localidad. El grupo de estudiantes desarrolló bots desplegados en Telegram para gestionar turnos en peluquerías caninas, pedidos en panaderías y procesos de recursos humanos para consultoras.

La docente Clara Campos detalló el enfoque particular de esta sede: “En Sierra Grande la dinámica cambia un poco respecto del Alto Valle. En este momento estamos trabajando sobre el análisis de datos”. El uso de Telegram permitió a los alumnos probar el funcionamiento de sus desarrollos en entornos de uso concreto.

Por su parte, en General Roca y Cinco Saltos la cursada continúa bajo la misma metodología, combinando instancias teóricas y prácticas para incorporar las competencias más demandadas en el ecosistema laboral, de servicios y de producción local.

Todas las sedes se reunirán en Cipolletti

El cierre de este recorrido educativo unificará a los participantes de la provincia. Los trabajos finales elaborados en las cuatro localidades serán presentados de forma pública el próximo 7 de agosto.

La presentación se realizará en Cipolletti durante la Segunda Jornada de Integración para el Desarrollo. El evento marcará el cierre de la segunda cohorte y pondrá en común los resultados del programa.

La coordinación territorial del trayecto está a cargo de la Secretaría de la Unidad Provincial de Enlace con las Universidades, en articulación directa con la Secretaría de Energía y Ambiente y los municipios locales.