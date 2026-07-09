Anticoncepción gratuita por 5 años: cómo funciona el implante de doble varilla en Río Negro

El Ministerio de Salud de Río Negro comenzó la distribución de una nueva partida de implantes subdérmicos de doble varilla en hospitales y centros de salud de la provincia.

La adquisición fue realizada por la Provincia ante la disminución progresiva en la provisión de insumos anticonceptivos por parte de Nación. En consecuencia, Río Negro asumió la compra y distribución de estos implantes para asegurar la continuidad del acceso gratuito a métodos anticonceptivos de larga duración en todos los hospitales y centros de salud.

El implante subdérmico es un método anticonceptivo hormonal de larga duración y reversible . Consiste en dos varillas flexibles y delgadas que se colocan de forma rápida y segura debajo de la piel, en la cara interna del brazo. Libera lentamente la hormona levonorgestrel, ofreciendo una eficacia superior al 99% y protección por un período de hasta cinco años. Es importante recordar que su alto porcentaje de eficacia no es sinónimo de protección contra las infecciones de transmisión sexual.

Desde la cartera sanitaria destacaron que esta incorporación permite ampliar las opciones anticonceptivas disponibles en el sistema público y garantizar el derecho de las personas a elegir de manera libre e informada el método que mejor se adapte a sus necesidades.

Al no requerir una toma o acción diaria, este método reduce las barreras de adherencia, favorece la continuidad del cuidado y promueve una mayor autonomía en la planificación de embarazos.

La inversión provincial de $271.611.400 garantiza que la reducción en los envíos nacionales no afecte el acceso de la población a métodos anticonceptivos de larga duración, sosteniendo con recursos propios una política pública esencial para la salud sexual y reproductiva.

Es importante recordar que la canasta de anticonceptivos gratuitos consta de anticonceptivos orales, DIU, implantes de varillas simples; inyectables y sobre todo el preservativo que es el único método que protege no sólo de los embarazos sino también de las enfermedades de transmisión sexual.

Se recomienda a la comunidad que la consulta, la colocación y el seguimiento de este y otros métodos anticonceptivos se realizan de manera gratuita en el sistema público de salud.