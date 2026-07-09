Escándalo en un bar del Alto Valle: tres detenidos tras una pelea que terminó con un empleado herido

Dos mujeres y un hombre fueron detenidos tras un violento episodio en un bar. Un trabajador sufrió lesiones y también hubo destrozos.

Una noche de tensión se vivió en un bar de General Roca , donde una pelea terminó con tres personas detenidas , un empleado lesionado y daños en el interior del local. El hecho movilizó a efectivos de la Comisaría 3° , que intervinieron tras un alerta del Centro de Monitoreo .

La Fiscalía de turno dispuso la detención de los involucrados mientras avanza la investigación por los presuntos delitos de lesiones leves y daño .

Todo comenzó cuando el Centro de Monitoreo solicitó la presencia de la Policía en un bar ubicado sobre avenida Roca .

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron que dos mujeres ya habían sido reducidas por personal del establecimiento, luego de protagonizar un violento enfrentamiento.

Según la información oficial, una de ellas habría atacado a un empleado con un vaso de vidrio, provocándole lesiones. La otra mujer, en tanto, habría participado de la agresión mediante golpes de puño. Durante el incidente también se registraron daños en distintos elementos del comercio.

Intentó llevárselas, rompió la puerta y escapó

Mientras la Policía realizaba las actuaciones, un hombre que acompañaba a las mujeres intentó retirarlas del lugar.

De acuerdo con la investigación, al salir del bar causó daños en la puerta de ingreso y luego escapó. Sin embargo, tras un operativo de búsqueda, fue localizado y detenido por efectivos policiales.

Los tres quedaron a disposición de la Justicia

La Fiscalía de turno fue informada de lo ocurrido y dispuso que las dos mujeres y el hombre permanezcan detenidos mientras avanzan las actuaciones judiciales.

Los tres están siendo investigados por su presunta participación en los delitos de lesiones leves y daño, en el marco del violento episodio ocurrido durante la noche en un conocido bar de General Roca.

Brutal golpiza a adolescentes en un bar de Cipolletti durante los festejos por el triunfo de Argentina

“Me quitaron las ganas de festejar, creeme que me sacaron la alegría. Después de presenciar esto, ya me olvidé del partido y vuelvo re triste y preocupado a casa”, admitió un vecino del barrio San Pablo que había ido con su esposa y dos hijos a celebrar al centro de Cipolletti la dramática clasificación de la selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026.

El hombre, que tenía puesta la 10 de Messi albiceleste pero no se animó a pintarse la cara como el resto de su círculo íntimo, acaba de ser testigo de una brutal e incomprensible agresión a dos inocentes adolescentes, que según él lo único que hicieron fue dar rienda suelta a la alegría como miles de personas por calle Roca.

El salvaje ataque ocurrió en la puerta del Bar 1946 cuando la marea albiceleste daba la vuelta manzana y se detuvo unos minutos para cantar el clásico “que de la mano, de Leo Messi, todos la vuelta vamos a dar” y otros hits.

En el afán por llamar la atención, varios inadaptados se subieron al techo de chapa del Deck de la confitería, en un accionar tan repudiable como peligroso. Fue en esas circunstancias que un grupo de desconocidos sorprendió a un adolescente y comenzó a golpearlo ferozmente.

Los jóvenes fueron asistidos en el bar, que en medio del caos y descontrol cerró momentáneamente sus puertas y reforzó la seguridad hasta que pasara el temblor. “Los chicos dicen que no conocían al grupo de agresores. Se los asistió y contuvo”, dijeron desde el recinto en medio de la emergencia.