Tenía un pedido de captura y lo encontraron en un barrio de Cipolletti

El hombre, de 26 años, era buscado por la Justicia en una causa por lesiones leves. La Policía lo encontró tras irrumpir en una vivienda y quedó detenido.

El operativo fue llevado a cabo por personal policial de la Comisaría 45°.

La Policía de Río Negro detuvo este martes por la noche a un hombre de 26 años que tenía un pedido de captura vigente dispuesto por la Justicia. El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Puente 83 , de Cipolletti, y culminó sin incidentes.

El operativo fue realizado por efectivos de la Comisaría 45° , quienes se dirigieron hasta un domicilio donde lograron localizar al sospechoso.

De acuerdo con la información oficial, el pedido de captura había sido emitido por la Fiscalía Nº 3 en el marco de una causa por lesiones leves .

Una vez ubicado, los efectivos notificaron al hombre de la resolución judicial y concretaron su detención sin que se registraran inconvenientes durante el procedimiento.

Quedó a disposición de la Justicia

Tras la aprehensión, el hombre fue trasladado a la Comisaría 24° de Cipolletti, donde quedó alojado a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones correspondientes.

El operativo se desarrolló durante la noche del martes y permitió hacer efectiva la orden de captura que se encontraba vigente.

Otro detenido en la región durante un control policial

Un inesperado giro adquirió un control rutinario que efectuaba personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) de Fernández Oro cuando detuvieron a un motociclista que, al ser requisado, le encontraron envoltorios con cocaína y marihuana y un monto de dinero que, hace presumir, vendía drogas a la manera delivery.

Pero lo insólito fue el motivo por el que los policías comenzaron a sospechar, y que podría convertirse en una prueba que le agrave la incriminación.

El operativo se realizó el lunes alrededor de las 20:20 cuando el personal policial que realizaba recorridas de prevención por la calle Fernández Oro, que corre en paralelo a pocas cuadras de Maestro Espinoza, divisaron una Honda Wave color blanco.

Un movimiento llamativo en el conductor hizo que los policías acentuaran su atención en él: había hecho un intento para ocultar algo entre sus pertenencias.

De inmediato los efectivos procedieron a interceptarlo para su identificación. En principio el sujeto manifestó que no tenía el DNI físico, aunque aclaró que lo podía exhibir en la aplicación Mi Argentina.

Ahí se produjo el providencial hecho que lo dejó en evidencia: al momento de manipular el teléfono para mostrar su identidad le ingresó un mensaje que preguntaba “¿A cuánto tenés el g?”, lo que llevó a presumir al personal que se trataba de una operación ilegal.

La consulta recibida por el sujeto, advertida por los uniformados, les hizo incrementar la suspicacia, por lo que procedieron a realizarle una requisa de urgencia tanto en forma personal como al vehículo.

Y precisamente, bajo el asiento, encontraron un estuche de antojos que al abrirlo tenía cinco bolsas de nylon. Tres de color blanco contenían una sustancia del mismo color que resultó ser cocaína, mientras las restantes dos eran negras y tenían marihuana. Además en el mismo lugar llevaba un monto de dinero no precisado.

Por tal motivo el hombre fue trasladado a la Comisaría 26 en calidad de demorado, informó el comisario Miguel Elifonzo, jefe de la unidad. Asimismo, agregó que consultaron al sistema del Comando Radioeléctrico 911 para verificar la situación del legal tanto del hombre como del vehículo, pero no surgieron novedades. De todos modos, había quedado en calidad de resguardo.