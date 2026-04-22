Lo frenaron en la calle y descubrieron que tenía dos pedidos de captura

Fue identificado en un control de rutina y tenía dos pedidos de captura vigentes de la Justicia de General Roca. Terminó detenido.

El hombre 27 años tenía dos pedidos de captura vigentes emitidos por la Fiscalía 7 de General Roca. Foto: Gentileza.

Lo que parecía un procedimiento de rutina terminó con una detención en General Roca . Personal de la Comisaría 28 realizaba recorridas preventivas cuando interceptó a un hombre en la zona de Felipe Laguna y Rivadavia .

Al verificar su identidad, los efectivos detectaron que el sujeto, de 27 años , tenía dos pedidos de captura vigentes emitidos por la Fiscalía 7 de General Roca.

Uno de los requerimientos databa del 5 de marzo y el segundo había sido emitido apenas cuatro días después.

Traslado y notificación

Ante esta situación, el hombre fue inmediatamente detenido y trasladado a la unidad policial.

Luego se dio intervención al Ministerio Público Fiscal, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes.

Controles que dan resultado

Desde la Policía destacaron la importancia de los operativos preventivos, que en este caso permitieron ubicar a una persona buscada por la Justicia y avanzar en su detención.

Caminaba por el centro con su pareja en plena madrugada y terminó detenido

A principio de mes, otro procedimiento de rutina terminó con un giro inesperado. Este domingo 5 de abril, alrededor de la 1:20 de la madrugada, efectivos de la Comisaría 4ª realizaban tareas de prevención cuando interceptaron a una pareja en plena vía pública.

El hecho ocurrió sobre calle San Martín al 400, en Cipolletti, en medio de los habituales controles nocturnos.

Al momento de identificar a las personas, los uniformados verificaron los datos en el sistema y allí apareció la clave: el hombre tenía un pedido de captura vigente.

La orden judicial había sido emitida el 26 de marzo de 2026 por la Oficina Judicial Penal de Villa Regina, lo que activó de inmediato el procedimiento.

Ante la confirmación, el sujeto fue trasladado a la unidad policial correspondiente y quedó a disposición de la Justicia.