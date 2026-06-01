Un envase de talco escondía algo más: el hallazgo que activó una causa federal en la Comisaría Cuarta

Ocurrió durante una requisa en la Comisaría Cuarta. El hallazgo derivó en una causa federal por presunta infracción a la ley de drogas.

Personal de la Comisaría 4° detectó la sustancia sospechosa durante una requisa de seguridad.

Una visita que parecía habitual para entregar pertenencias y alimentos a una persona detenida terminó con una intervención judicial federal en Cipolletti.

Personal de la Comisaría 4° detectó una sustancia sospechosa durante una requisa de seguridad realizada a una mujer que se presentó en la dependencia para acercar distintos elementos a un interno alojado en el lugar.

Como parte del protocolo obligatorio, los efectivos inspeccionaron cada uno de los objetos que intentaba ingresar.

Durante la revisión encontraron dentro de un recipiente de talco un envoltorio oculto que contenía dos cigarrillos de fabricación casera con una sustancia vegetal verdosa compatible con marihuana.

Ante el hallazgo, se convocó a testigos para certificar el procedimiento y se procedió al secuestro del material para su análisis.

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Intervino la Justicia Federal

Tras constatar la presencia de la sustancia, la Comisaría 4° dio inmediata intervención a la Fiscalía Federal.

Desde ese organismo se dispuso la realización de las actuaciones correspondientes, el secuestro de la evidencia y la notificación de derechos a la mujer involucrada.

Quedó vinculada a una causa

La mujer quedó vinculada a una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional 23.737, que regula los delitos relacionados con estupefacientes.

Mientras tanto, la sustancia secuestrada será sometida a las pericias de rigor para confirmar su composición y avanzar con la causa judicial.