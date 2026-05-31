Arrasa en Netflix: la miniserie postapocalíptica de 6 episodios que todos están maratoneando

Con una historia de supervivencia, ciudades en ruinas y secretos por descubrir, la producción conquista a los usuarios de Netflix.

La miniserie fue creada y dirigida por Lucía Puenzo, una de las cineastas argentinas más reconocidas de los últimos años

Netflix vuelve a sorprender con una producción que rápidamente escaló entre los contenidos más vistos de la plataforma. Se trata de " Futuro desierto ", una miniserie postapocalíptica de apenas seis episodios que logró captar la atención de los fanáticos de la ciencia ficción y el suspenso.

La serie combina un escenario devastado, conflictos humanos y una permanente sensación de incertidumbre , elementos que la llevaron a transformarse en una de las propuestas más comentadas entre los suscriptores de Netflix Argentina .

La historia transcurre en un mundo donde la tecnología colapsó y las ciudades quedaron fragmentadas. En medio de ese panorama, distintas comunidades intentan reconstruir una forma de vida mientras luchan por sobrevivir con recursos limitados y en un entorno cada vez más hostil .

La trama sigue a Alex, interpretado por José María Yazpik, un hombre obsesionado con encontrar respuestas sobre el antiguo orden. Su camino se cruza con María, personaje encarnado por Astrid Bergès-Frisbey, una joven marcada por un pasado complejo y una misión que podría cambiarlo todo.

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También aparece Sara Alcalá, interpretada por Karla Souza, una figura clave dentro de una red que busca reorganizar lo que queda de la sociedad.

Por qué la serie atrapa a los espectadores

Uno de los aspectos más destacados de "Futuro desierto" es que va más allá de la acción y la supervivencia. A medida que avanzan los episodios, los personajes enfrentan dilemas morales, secretos del pasado y alianzas frágiles que mantienen la tensión en cada capítulo.

La serie construye un universo donde la gran pregunta es qué ocurrió realmente con el mundo que existía antes del colapso y si todavía hay posibilidades de reconstruir una civilización.

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Quién está detrás de la producción

La miniserie fue creada y dirigida por Lucía Puenzo, una de las cineastas argentinas más reconocidas de los últimos años. Su mirada aporta una profundidad particular al relato, enfocándose en los vínculos humanos y las transformaciones personales dentro de un contexto extremo.

Además de "Futuro desierto", los usuarios de Netflix también pueden encontrar "Los impactados", otra de sus producciones más destacadas.

Cuántos episodios tiene "Futuro desierto"

Una de las claves de su éxito es su formato breve. La miniserie cuenta con apenas seis episodios, una duración ideal para quienes buscan una historia intensa, atrapante y fácil de maratonear durante un fin de semana.

Con una combinación de ciencia ficción, drama y misterio, "Futuro desierto" se posiciona como una de las series postapocalípticas más atractivas del momento en Netflix.