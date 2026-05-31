Argentina busca recuperar una especie perdida hace décadas en un proyecto sin precedentes

Tras décadas de ausencia, científicos y conservacionistas avanzan con un proyecto que podría marcar un hito para la biodiversidad argentina.

Los impulsores del proyecto consideran que puede convertirse en un caso emblemático para la conservación ambiental en Argentina. Foto: Gentileza.

El maracaná lomo rojo es una de las especies más emblemáticas que desaparecieron de Argentina . Aunque el ave continúa presente en otros países de Sudamérica , hace décadas dejó de habitar territorio argentino. Ahora, especialistas trabajan para revertir esa situación mediante un proyecto que apunta a reintroducir la especie y fortalecer la biodiversidad .

La iniciativa es impulsada por organizaciones dedicadas a la conservación ambiental y representa uno de los desafíos más importantes de los últimos años para la protección de la fauna nativa .

Para los expertos, recuperar una especie extinguida en Argentina tiene un valor que va mucho más allá de lo científico. El regreso del maracaná lomo rojo simboliza la posibilidad de restaurar ecosistemas , reparar pérdidas ambientales y demostrar que las acciones de conservación pueden generar resultados concretos.

"Trabajar para traerla nuevamente a la Argentina nos genera un enorme desafío, un compromiso mayor y un orgullo infinito", explicaron desde Aves Argentinas.

Incluso compararon el impacto emocional de lograr su regreso con momentos profundamente arraigados en la identidad nacional, como "cantar el Himno Nacional o celebrar un gol de la Selección argentina".

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El proyecto para reintroducir al maracaná lomo rojo

La posible vuelta del maracaná lomo rojo se transformó en una bandera de la conservación de la biodiversidad en Argentina. Los especialistas destacan que el proyecto combina investigación científica, restauración ambiental y trabajo sostenido en el territorio.

El objetivo no es solamente recuperar una especie desaparecida, sino también fortalecer los ecosistemas donde alguna vez habitó y garantizar las condiciones necesarias para su supervivencia a largo plazo.

La reserva de Misiones que cumple un rol fundamental

Uno de los puntos estratégicos para la conservación de la biodiversidad es la Reserva El Puente Verde, ubicada en la Península de Andresito, en Misiones, a unos 70 kilómetros de las Cataratas del Iguazú.

El área cuenta con 183 hectáreas de selva en buen estado de conservación y alberga unas 240 especies de aves y 28 especies de mamíferos. Entre ellos se encuentran el aguará popé, la corzuela colorada y el yaguareté.

Su ubicación resulta fundamental para conectar distintos sectores del Bosque Atlántico, considerado uno de los ambientes con mayor riqueza biológica de Sudamérica.

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La conservación de especies, una carrera contra el tiempo

Los impulsores del proyecto advierten que la pérdida de biodiversidad avanza a gran velocidad y que cada especie extinguida representa una pérdida irreparable para los ecosistemas.

Por eso consideran que recuperar al maracaná lomo rojo puede convertirse en un caso emblemático para la conservación ambiental en Argentina y un ejemplo de cómo la ciencia y el trabajo sostenido pueden ayudar a revertir décadas de deterioro ecológico.

"No tenemos un minuto que perder si queremos salvar el Bosque Atlántico", señalaron desde la organización, convencidos de que el regreso del maracaná lomo rojo sería un hito para la fauna argentina.