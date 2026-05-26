Las billeteras virtuales volvieron a subir tasas: cuál paga más hoy por tener plata en la cuenta

Apps y bancos actualizaron rendimientos y cambió el ranking de las cuentas remuneradas más convenientes del país.

Las apps financieras ajustaron otra vez los rendimientos diarios de cuentas remuneradas y fondos comunes de inversión.

Las billeteras virtuales y los bancos volvieron a mover las tasas de interés en mayo y reactivaron la competencia por captar pesos en un contexto donde los usuarios buscan rendimiento, liquidez y disponibilidad inmediata del dinero.

Las apps financieras ajustaron otra vez los rendimientos diarios de cuentas remuneradas y fondos comunes de inversión money market, herramientas que se consolidaron como una de las opciones favoritas para administrar ahorros de corto plazo.

A diferencia del plazo fijo tradicional, estas alternativas permiten retirar el dinero rápidamente sin quedar inmovilizado durante 30 días.

Qué billetera virtual paga más hoy

El ranking de cuentas remuneradas volvió a modificarse y actualmente la tasa más alta entre las billeteras virtuales la ofrece Ualá, con un rendimiento del 26% TNA.

Detrás aparecen otras plataformas muy utilizadas por los usuarios argentinos:

Cocos: 19,72%

Naranja X: 18%

Personal Pay: 17,85%

Mercado Pago: 17,70%

Prex Argentina: 17,65%

Claro Pay: 16,73%

Lemon Cash: 16,10%

En la mayoría de los casos, las apps utilizan fondos comunes de inversión money market o de renta mixta para generar rendimientos automáticos sobre el saldo disponible.

Los bancos que ofrecen mejores tasas

En paralelo, los bancos tradicionales también actualizaron las tasas para plazos fijos online a 30 días.

Entre las entidades más grandes, el mejor rendimiento lo ofrece Banco Provincia con 19,50% TNA.

Luego aparecen:

BBVA Argentina: 18,75%

Banco Galicia: 18,25%

Banco Macro: 18%

Banco Nación: 17,50%

ICBC Argentina: 17,50%

Banco Ciudad: 17%

Las tasas más altas del mercado

Más allá de los bancos líderes, algunas entidades medianas y compañías financieras continúan ofreciendo tasas más agresivas para atraer depósitos en pesos.

Entre las más altas aparecen:

Banco Masventas: 24%

Banco Voii: 24%

Banco Meridian: 23,50%

Banco CMF: 23,25%

Banco del Sol: 22%

Por qué muchos eligen combinar opciones

Con este escenario, cada vez más usuarios optan por combinar cuentas remuneradas, fondos comunes de inversión y plazos fijos para equilibrar rentabilidad y acceso inmediato al dinero.

La posibilidad de generar intereses diarios sin perder liquidez se transformó en uno de los factores más valorados por quienes buscan proteger sus pesos mientras siguen utilizando el dinero en el día a día.