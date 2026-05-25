Estafa viral con figuritas del Mundial: compró una caja llena de sobres y terminó indignado

Creyó haber encontrado una oferta imperdible, pero al abrir la caja descubrió que había sido víctima de un increíble engaño.

El episodio explotó rápidamente en TikTok, Facebook y X por lo increíble del engaño.

Lo que parecía una oportunidad única terminó convirtiéndose en una de las estafas virales más comentadas de las redes sociales . Un fanático del fútbol compró una caja cerrada de figuritas del Mundial creyendo que había conseguido una verdadera ganga, pero al abrirla se llevó una sorpresa tan inesperada como insólita.

El episodio ocurrió en Lima, Perú , y rápidamente explotó en TikTok, Facebook y X por lo increíble del engaño.

Según trascendió, el comprador adquirió el producto a un vendedor ambulante a un precio muy bajo. La caja estaba aparentemente lacrada y parecía original , por lo que el hombre pensó que había conseguido sobres Panini a precio de oferta.

Sin embargo, ya en su casa y con toda la expectativa de empezar a abrir paquetes, rompió los precintos y descubrió la insólita maniobra: adentro no había figuritas, sino sobres de té de anís perfectamente acomodados.

La escena dejó atónitos a miles de usuarios que no podían creer el nivel de creatividad detrás de la estafa.

Embed La emoción por completar el álbum del #Mundial terminó en decepción para un aficionado en #Perú, quien compró una caja sellada de figuritas a bajo costo y descubrió que estaba llena de sobres de té de anís.



El insólito engaño se volvió viral rápidamente y desató burlas en redes. pic.twitter.com/vqzUI1pyJA — El Mexicano (@ElMexicanOnline) May 25, 2026

Memes, burlas y comentarios virales

Como suele pasar en internet, el episodio no tardó en convertirse en meme. Miles de usuarios reaccionaron con bromas y comentarios irónicos sobre el engaño.

“En Panini se están matando de risa”, escribió un usuario. “Te tocaron todas repetidas”, comentó otro entre carcajadas.

Muchos también señalaron que el precio demasiado bajo debía haber sido una señal de alerta, mientras otros compararon el caso con las clásicas estafas callejeras.

Un engaño que recorrió toda Latinoamérica

La combinación de fútbol, coleccionismo y una estafa tan absurda convirtió al caso en un fenómeno viral que sigue acumulando reproducciones y comentarios en toda la región.

La imagen de una caja mundialista llena de infusiones de anís ya quedó como una de las postales más insólitas de las redes sociales.