Amenazas, una camioneta robada y un arsenal: así cayó un sospechoso tras una investigación en Cipolletti

Los allanamientos se hicieron en Plottier tras dos semanas de investigación. Secuestraron armas, municiones y recuperaron una camioneta.

La investigación terminó con allanamientos en la ciudad neuquina de Plottier. Foto: Gentileza.

Una denuncia realizada por un empresario de Cipolletti puso en marcha una investigación que terminó con allanamientos positivos en la ciudad neuquina de Plottier .

La causa, que tramita en la Fiscalía de Cipolletti , investiga delitos de hurto y amenazas agravadas por el uso de armas de fuego. Según se informó, la víctima aseguró haber sido amenazada y sufrió la sustracción de su camioneta.

La investigación fue llevada adelante durante dos semanas por efectivos de la Comisaría 32° y contó con la participación del Destacamento Especial 128° de Cipolletti .

Los procedimientos se realizaron con apoyo de la Policía del Neuquén, efectivos de la Comisaría 7° de Plottier y la Brigada de Investigaciones neuquina.

Con órdenes judiciales emitidas por fiscalías y juzgados de Río Negro y Neuquén, se concretaron allanamientos que terminaron con resultados positivos.

El impactante arsenal secuestrado

Durante los operativos, la Policía secuestró una escopeta, dos revólveres calibre 357, una carabina calibre 22 y otra escopeta calibre 28.

image

Además, encontraron más de 400 cartuchos de distintos calibres, vainas servidas y cartuchería variada, elementos considerados de interés clave para la causa.

image

Recuperaron la camioneta y hay un imputado

En medio de las diligencias también fue recuperada la camioneta vinculada a la investigación, que quedó a disposición de la Fiscalía mientras se aguardan las directivas para devolverla a su propietario.

Por el hecho, un hombre mayor de edad fue notificado e imputado por amenazas agravadas, delitos contra la propiedad y, además, en una causa paralela por tenencia ilegal de armas de guerra.