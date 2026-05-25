Amenazas, una camioneta robada y un arsenal: así cayó un sospechoso tras una investigación en Cipolletti
Los allanamientos se hicieron en Plottier tras dos semanas de investigación. Secuestraron armas, municiones y recuperaron una camioneta.
Una denuncia realizada por un empresario de Cipolletti puso en marcha una investigación que terminó con allanamientos positivos en la ciudad neuquina de Plottier.
La causa, que tramita en la Fiscalía de Cipolletti, investiga delitos de hurto y amenazas agravadas por el uso de armas de fuego. Según se informó, la víctima aseguró haber sido amenazada y sufrió la sustracción de su camioneta.
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Dos semanas de trabajo y operativos simultáneos
La investigación fue llevada adelante durante dos semanas por efectivos de la Comisaría 32° y contó con la participación del Destacamento Especial 128° de Cipolletti.
Los procedimientos se realizaron con apoyo de la Policía del Neuquén, efectivos de la Comisaría 7° de Plottier y la Brigada de Investigaciones neuquina.
Con órdenes judiciales emitidas por fiscalías y juzgados de Río Negro y Neuquén, se concretaron allanamientos que terminaron con resultados positivos.
El impactante arsenal secuestrado
Durante los operativos, la Policía secuestró una escopeta, dos revólveres calibre 357, una carabina calibre 22 y otra escopeta calibre 28.
Además, encontraron más de 400 cartuchos de distintos calibres, vainas servidas y cartuchería variada, elementos considerados de interés clave para la causa.
Recuperaron la camioneta y hay un imputado
En medio de las diligencias también fue recuperada la camioneta vinculada a la investigación, que quedó a disposición de la Fiscalía mientras se aguardan las directivas para devolverla a su propietario.
Por el hecho, un hombre mayor de edad fue notificado e imputado por amenazas agravadas, delitos contra la propiedad y, además, en una causa paralela por tenencia ilegal de armas de guerra.
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