Tensión en una escuela: pidieron clases virtuales por amenazas de una madre

Un grupo de familias pidió suspender las clases presenciales temporalmente debido a reiterados conflictos en la escuela. Desde Educación descartaron la medida.

En la Escuela Primaria 2 , ubicada en Viedma , hay profunda preocupación en la comunidad educativa tras una denuncia por presuntas amenazas que involucra a la madre de un alumno del turno tarde. Ante este escenario, un grupo de padres pidió que temporalmente se suspendan las clases presenciales.

Sin embargo, el desarrollo en las aulas se mantuvo bajo la modalidad presencial y el Ministerio de Educación y Derechos Humanos provincial intervino mediante un protocolo específico para abordar este tipo de casos.

El descontento y la preocupación de los padres quedaron plasmados en un acta de presentación formalizada ante la Supervisión de Educación Primaria Zona II . En dicho documento, las familias expresaron que existe un marcado temor en la institución ante "situaciones de conflicto" que se han venido reiterando en el último tiempo.

¿Clases virtuales?

De acuerdo con lo asentado en el acta, la familia afectada refirió que "dichas situaciones involucran a un compañero del grado y a la madre del mismo, indicando haber recibido amenazas telefónicas y manifestaciones intimidatorias que habrían generado un clima de tensión y preocupación tanto para el estudiante como para el grupo familiar".

Como consecuencia directa de este panorama, los denunciantes remarcaron que, como medida de resguardo y protección, "han decidido que el niño no asista momentáneamente a la institución escolar, hasta tanto se implementen acciones que permitan abordar la situación planteada".

El descontento, no obstante, se extiende a más miembros de la comunidad escolar, ya que el grupo de padres denunciante mencionó que "las amenazas y conflictos se vienen suscitando desde hace un tiempo con distintos integrantes del curso". En este contexto, un total de 18 padres del mismo grado se unieron para requerir formalmente la virtualidad como mecanismo de clases en forma temporal.

La respuesta de Educación

Ante el planteo de suspender la presencialidad, las autoridades de la Supervisión de Educación Primaria Zona II desestimaron la opción de la virtualidad e informaron detalladamente a la familia acerca del dispositivo de intervención institucional que ya se encuentra diseñado e implementado en la Escuela Primaria 2. Según explicaron, este mecanismo está "orientado al fortalecimiento de la convivencia escolar, la construcción de acuerdos institucionales y el acompañamiento de las trayectorias educativas de los/as estudiantes".

Durante la reunión, las autoridades socializaron las acciones provistas en el marco de los Acuerdos Escolares de Convivencia (AEC), la realización de asambleas áulicas y el despliegue de demás estrategias pedagógicas destinadas a recomponer el clima escolar.

Asimismo, se dejó constancia de que la Supervisión elevó formalmente a la dirección de Educación Primaria el dispositivo de trabajo e intervención institucional elaborado para el abordaje de la situación planteada, a efectos de poner en conocimiento las acciones desarrolladas y fortalecer el acompañamiento institucional correspondiente.

Continuidad de la presencialidad y diálogo institucional

Con el objetivo de encauzar el conflicto por los canales institucionales y pedagógicos pertinentes, se precisó a la familia que se volverá a citar a la madre involucrada en las denuncias, con el firme propósito de continuar generando instancias de diálogo, intervención y construcción de acuerdos que favorezcan la convivencia en el establecimiento.

Más allá de las gestiones locales y del acta firmada por el supervisor Ángel Catrin, voceros autorizados del Ministerio de Educación y Derechos Humanos indicaron de forma oficial que las clases se dictaron con normalidad y de forma presencial en todos los cursos de la institución de Viedma, según informó NoticiasNet.

Del mismo modo, confirmaron que las autoridades provinciales estuvieron trabajando hoy con el equipo directivo de la escuela y anticiparon que se llevarán a cabo nuevas intervenciones en territorio para dar seguimiento y asegurar las condiciones óptimas del ciclo lectivo.