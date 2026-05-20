Fernández Oro celebra sus 95 años con una mega inversión: nueva escuela y servicios para 72 familias

Alberto Weretilneck anunció obras por más de $4.600 millones: construirán una nueva primaria y llevarán agua y luz a 72 lotes.

En el marco de los festejos por el 95° aniversario de Fernández Oro , el gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Gustavo Amati firmaron contratos para ejecutar dos obras determinantes para la ciudad: una nueva escuela primaria y la provisión de servicios esenciales para 72 lotes .

La obra educativa será ejecutada por la empresa ECA S.A. y demandará una inversión superior a los $4.173 millones. El financiamiento llegará a través del Bono VMOS , generado a partir del acuerdo con las petroleras vinculadas al oleoducto Vaca Muerta Oil Sur .

La futura escuela contará con aulas modernas , talleres, espacios de apoyo pedagógico, SUM, sectores administrativos y áreas recreativas adaptadas y forestadas.

“Es una obligación acompañar el crecimiento y seguir respondiendo a las necesidades de una ciudad que no deja de crecer”, destacó Weretilneck durante el acto.

image

Servicios esenciales para 72 lotes

Además, el Gobierno provincial firmó el contrato con la empresa INGCO SRL para ejecutar obras de infraestructura básica en 72 terrenos de la localidad.

Con una inversión que supera los $509 millones, se instalarán redes de agua potable, electricidad y alumbrado público, en el marco del programa Suelo Urbano.

image

Desde Provincia remarcaron que las obras apuntan a garantizar un crecimiento ordenado y el acceso a servicios seguros y de calidad para las familias.

Más obras: seguridad, deporte y conectividad

Durante la jornada también se entregaron aportes económicos destinados a distintas mejoras urbanas y comunitarias.

Uno de ellos será para refuncionalizar el edificio del ex hospital, donde funcionará un nuevo Centro de Monitoreo. Para esa obra se destinarán más de $24 millones. Además, se confirmó la creación de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) de la Policía de Río Negro.

En materia deportiva, el Gobierno aportará $30 millones para reconstruir el piso del polideportivo de la ESRN 14, mientras que otros $30 millones estarán destinados a la construcción de cordón cuneta sobre calle Mitre.

Capacitación para agentes municipales

Como cierre de las actividades, se firmó un convenio entre el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) y el Municipio local para fortalecer la capacitación continua de trabajadores municipales.

El intendente Gustavo Amati destacó el crecimiento sostenido de Fernández Oro y agradeció el acompañamiento provincial: “Somos una localidad muy joven, pero que creció mucho y sigue creciendo gracias al trabajo de todos los vecinos e instituciones”, afirmó.