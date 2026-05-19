Fernández Oro celebra su 95° aniversario con anuncios de obras clave

Fernández Oro cumple 95 años y celebra con obras clave para agilizar el tránsito y la conexión con otras ciudades. Anuncian cordón cuneta, asfalto y ciclovías.

En el marco de los festejos por los 95 años de la ciudad, el intendente de Fernández Oro , Gustavo Amati , repasó el estado actual de la localidad y anunció una serie de obras públicas estratégicas no solo para el desarrollo de Oro, sino también para muchos cipleños.

Entre los anuncios más importantes se destaca la firma del contrato para el cordón cuneta y el inminente llamado a licitación para pavimentar la calle Mitre , una arteria vital que conecta con la calle Maestro Espinosa en Cipolletti , consolidando un camino alternativo clave para descomprimir la Ruta 65 .

Fernández Oro vive una jornada de celebración por su aniversario en un contexto de fuerte expansión urbana. Al respecto, el jefe comunal Amati señaló: "Fernández Oro está muy bien, está muy linda, está con muchos proyectos por delante , con las unas obras en ejecución, con las unas obras que van a empezar. con obras terminadas. Está bien, está linda. Es una localidad que creció de golpe y que hay que empezar a crecer desde el Municipio en todo sentido. Hay que crecer al mismo ritmo que lleva el crecimiento" de la ciudad.

En ese mismo sentido, el mandatario remarcó los desafíos de la planificación urbana actual, advirtiendo que "no solamente se crece con más casas, más tierras, más edificios más comunes, preciosos, sino solamente también crece el crecimiento".

Uno de los ejes centrales de la gestión de infraestructura es la intervención en la calle Mitre, una colectora de aproximadamente 1.100 metros que conecta la calle Reggioni con Maestro Espinosa, sirviendo como un acceso fundamental a la localidad. Según detalló el intendente, esta vía "es una colectora que se utiliza mucho y la gente la utiliza mucho para ir a trabajar, para ir a hacer compras, para volver, para estudiar, para todo. Descomprime la Ruta 65".

gustavo amati oro.jpg Gustavo Amati, el intendente de Fernández Oro reclamó por una nueva convocatoria para analizar la actualización de los índices de coparticipación.

Durante el acto oficial se concretará un paso administrativo determinante para esta traza. "Hoy vamos a estar firmando el contrato con la empresa que va a estar empezando la obra de la obra de cordón cuneta de la calle Mitre", precisó el jefe comunal.

Paralelamente, se iniciará el proceso para el asfalto completo de la arteria: "Hoy comenzaría el cordón cuneta y en 30 días estaríamos abriendo los sobres del llamado la licitación del asfalto de las empresas que se presenten a ofertar eso quiere decir que la mitre ya es un hecho vamos a contar con cordón con esto y asfalto".

La obra de pavimentación de la calle Mitre adquiere además una relevancia estratégica para la vecina localidad de Cipolletti, ya que completará el asfalto del camino alternativo a la Ruta 65 entre ambas ciudades, conectando de forma directa con la calle Maestro Espinosa.

Este proyecto de conectividad interurbana cuenta con el respaldo financiero de la provincia de Río Negro. Al respecto, Amati expresó: "esto es un gracias al gobernador que nos ha escuchado, lo hemos vuelto loco para que nos pueda acompañar con esa gran obra porque la verdad que sería un beneficio para toda la gente de la localidad porque es muy utilizada".

Infraestructura escolar y la renovación del Polideportivo

El plan de obras para Fernández Oro abarca también el ámbito educativo y deportivo. En coordinación con la cartera de Educación, el Municipio avanzará en la culminación del polideportivo de un colegio secundario, un espacio que presentaba un marcado deterioro edilicio.

El intendente destacó la recuperación de la estructura edilicia detallando que el recinto "tuvo muchos años de abandono y estamos haciendo el polideportivo nuevo, donde ya se hizo el techo, se hizo el gas, ahora vamos por el piso, por el playón".

Pavimento urbano y expansión de la red de ciclovías hacia Allen

En cuanto al plan de pavimentación urbana dentro de la planta histórica de la ciudad, el Ejecutivo municipal confirmó que se encuentran en la etapa de finalización de un proyecto que contempla ocho cuadras de asfalto. Actualmente resta completar una sola cuadra, cuya ejecución experimentó una leve demora debido a la necesidad de realizar una corrección técnica en el cordón cuneta.

Finalmente, la infraestructura vial sustentable tendrá un fuerte impulso con la extensión de la red de ciclovías. Tras completarse un tramo de 800 metros sobre la ruta, las autoridades estiman que en un plazo de 60 días comenzará una nueva etapa. Esta nueva traza iniciará en la calle Rivadavia y se extenderá hasta la calle Irigoyen.

El proyecto integral de movilidad busca replicar hacia el este la conexión que ya existe con Cipolletti. "Nuestro objetivo es poder llegar hasta el límite de la localidad de Allen con la ciclovía porque creemos que la conectividad es importante para el vecino, es un bienestar, más allá de la parte recreativa de salir a correr, a trotar, andar en bicicleta, caminar, también entendemos que la conectividad tiene que estar, como ya la tenemos con Cipolletti", concluyó Gustavo Amati.