Fueron por un tiroteo y encontraron algo llamativo en una casa de Fernández Oro

El allanamiento se realizó por una investigación vinculada a disparos, pero dentro de la vivienda apareció otro elemento clave.

El procedimiento se llevó adelante en una vivienda ubicada sobre calle Santa Rosa. Foto: Archivo.

Una investigación policial por un presunto tiroteo terminó con un allanamiento positivo en Fernández Oro , donde los efectivos encontraron pruebas clave para la causa y realizaron un hallazgo inesperado .

El procedimiento se llevó adelante en una vivienda ubicada sobre calle Santa Rosa , tras varios días de tareas investigativas encabezadas por personal de la Comisaría 26° .

Los policías buscaban esclarecer un episodio relacionado con disparos de arma de fuego y, a partir de distintos elementos recolectados, lograron identificar el domicilio sospechado.

El elemento clave que hallaron en la vivienda

Con la orden judicial autorizada, los efectivos ingresaron a la casa y encontraron una vaina servida con la inscripción “S.P 38 SPL”, considerada una prueba importante para avanzar en la investigación.

Ahora, los investigadores intentan determinar las circunstancias en las que se produjo el ataque con arma de fuego y si existen más personas involucradas.

El inesperado hallazgo durante la requisa

Sin embargo, el allanamiento dejó otro descubrimiento que sorprendió a los uniformados.

Mientras realizaban la requisa dentro del domicilio, detectaron una bicicleta rodado 27.5 que tenía pedido de secuestro vigente desde el 28 de marzo por un robo ocurrido en Cipolletti.

image

El hallazgo permitió recuperar rápidamente el rodado y avanzar con su restitución a la propietaria.

El dueño de la vivienda quedó implicado

Tras el procedimiento, el propietario del inmueble fue trasladado a la unidad policial y notificado por los delitos de abuso de armas y encubrimiento.

La investigación continúa abierta y no descartan nuevas medidas para determinar si existen otros elementos vinculados a los hechos investigados.

Otro episodio en el Alto Valle: asaltantes intentaron robar una moto y se enfrentaron a tiros con el dueño y la policía

Dos delincuentes de 20 y 26 años fueron detenidos en Cipolletti después de que intentaran robarle la moto a un policía retirado que se resistió a los tiros.

El violento episodio, que milagrosamente no provocó personas heridas, terminó con disparos en plena calle, una persecución a pie y un arma de fuego secuestrada con su respectivo cargador. Además, durante la fuga, los sospechosos también dispararon contra los efectivos policiales que participaron del operativo, informaron fuentes del gobierno.

El grave incidente se registró el sábado minutos después de las 8:30 de la mañana. Un llamado al 911 RN Emergencias alertó sobre detonaciones de arma de fuego en la zona de calles J.M. París y Lago Mascardi, en el barrio CGT.

Una patrulla de efectivos se trasladó al lugar, donde se desató una secuencia cargada de tensión, corridas y balazos en distintos puntos de ese populoso sector barrial.

Tras el tiroteo con la víctima, los delincuentes escaparon corriendo por calle Capitán Gómez hacia el oeste. En plena fuga, continuaron disparando, incluso contra el vehículo en el que se movilizaban los policías que participaban del operativo cerrojo.

Finalmente, uno de los delincuentes fue reducido en inmediaciones de la esquina de J.M. París y Lago Mascardi por un policía retirado (al parecer sería otro participante) que intervino en el procedimiento. Minutos después, el segundo implicado fue atrapado en la zona de Chile y Río Salado.