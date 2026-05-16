Quién era el hombre que murió al ser arrollado por el tren

Se conoció la identidad del vecino de la región que tuvo un trágico final. El maquinista declaró que hizo sonar la bocina y la máquina no alcanzó a frenar a tiempo.

En el marco de la investigación que se inició a raíz del trágico accidente ocurrido el viernes en Villa Regina , en las últimas horas se logró establecer la identidad del hombre que perdió la vida tras ser embestido por un tren .

El siniestro tuvo lugar a la altura de El Sauce , precisamente frente al santuario al Gauchito Gil del barrio. La víctima fue identificada como Sergio Gauna, de 45 años .

Según comentaron vecinos y fuentes policiales, el hombre se encontraría en situación de calle y tendría familiares o vínculos con allegados de la zona.

Los detalles del trágico hecho

El accidente se produjo alrededor de las 19, cuando un tren de cargas que circulaba desde Bahía Blanca con destino a Neuquén embistió a Gauna.

De acuerdo con los primeros datos oficiales, el maquinista de la formación declaró que la víctima se encontraba acostada sobre las vías. El conductor indicó que hizo sonar la bocina de advertencia, pero la estructura ferroviaria no logró detenerse a tiempo debido a la larga distancia de frenado que requiere este tipo de transportes.

Avances en la investigación judicial

A raíz del fallecimiento, se iniciaron actuaciones judiciales bajo la carátula de "homicidio culposo en accidente". Como parte del protocolo, el conductor de la locomotora fue trasladado para realizarle una extracción de sangre. Para esclarecer cómo se desencadenó el hecho, la Justicia solicitará las filmaciones de las cámaras de seguridad del ferrocarril.

En el lugar del siniestro trabajaron durante varias horas efectivos de la Comisaría Quinta, personal del Gabinete de Criminalística y profesionales de Salud Pública, quienes asistieron tras el alerta de los vecinos. Actualmente, los investigadores buscan determinar si la víctima intentó cruzar deliberadamente delante de la formación o si permanecía sobre las vías al momento del impacto.