La historia de la periodista del Alto Valle que lucha con una cruel enfermedad y se aferra a la vida

"La biopsia ya está, falta la cirugía", asegura. Repasa su vida, cómo se le manifestó el tumor y agradece los mensajes de sus oyentes y la solidaridad generalizada.

Laura, haciendo lo que más le gusta. La radio, su pasión y terapia.

El año pasado, la periodista local Laura Delgado descubrió un bulto en su rostro. Lo que comenzó como una consulta médica de rutina se fue convirtiendo, interconsulta tras interconsulta, en un diagnóstico que nadie espera. Una ecografía reveló algo poco normal , y los estudios se intensificaron hasta confirmar que se trataba de un tumor .

"Lo extraño es que esto apareció sin sintomatología previa ", cuenta con su inconfundible voz, subrayando lo sorpresivo del hallazgo. Su experiencia con el sistema de salud, dice, ha sido mixta : se encontró con todo tipo de profesionales a lo largo del proceso.

La novedad más reciente es que Laura ya tiene la biopsia realizada . Ahora aguarda el resultado patológico, que llegará en los próximos días y definirá el camino hacia la cirugía.

"Esto continúa", afirma con determinación. "Si bien es cierto, dimos el primer paso que es la biopsia, queda retirar el resultado patológico, después la cirugía con los gastos que esto lleva".

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Para acompañar económicamente ese proceso, la comunidad ya se está organizando. "Los bonos contribución están saliendo la semana próxima seguramente", anticipó Laura, y mencionó además que las chicas de Allen Rosa están organizando un sorteo por lotería nacional nocturna con fecha a definir prontamente.

Quince años al aire, una vida en la radio

Laura es oriunda de Neuquén, vive en Allen y lleva 15 años trabajando en FM Gabriela G., el mismo medio, sin interrupciones. La radio, dice, es mucho más que su lugar de trabajo.

"Aunque la radio es donde trabajo, también es mi mundo. La mejor terapia, recomendable para todos los colegas." Y agrega: "Cuando podés trabajar en lo que te apasiona, se transforma en algo mucho más allá de un trabajo", asegura quien días pasados se animó a compartir su drama públicamente y solicitar ayuda para costear los gastos de la intervención.

La conocida periodista radial Laura Delgado necesita ayuda

Hoy no está al aire. La enfermedad la alejó transitoriamente del micrófono, pero el vínculo laboral se mantiene. Los propietarios del medio decidieron acompañarla incondicionalmente durante este tiempo difícil, un gesto que Laura valora profundamente.

El afecto que llega en mensajes

Madre de cuatro hijos y abuela de seis nietos, Laura no está sola. El cariño de su audiencia, construido durante década y media de trabajo, se traduce hoy en mensajes y consultas continuas.

"El acompañamiento de la audiencia es maravilloso, sobre todo en este momento difícil", reconoce. "El afecto llega a través de mensajes y consultas continuas", reafirma.

Una comunidad que la escuchó hablar durante años hoy le devuelve la voz en forma de solidaridad.

Cómo colaborar con la campaña solidaria

Ante la falta de recursos para cubrir los altísimos costos y la urgencia que requiere el cuadro, se dispuso una cuenta bancaria para recibir donaciones.

Cada aporte, por pequeño que sea, representa una oportunidad clave para que la periodista acceda a la cirugía.Para brindar apoyo económico, se habilitaron los siguientes datos de transferencia directa: