Tragedia: murió un adolescente de 17 años tras chocar contra un poste de luz

El motociclista perdió el control del vehículo y chocó de frente contra la estructura de madera. El menor fue trasladado al hospital pero perdió la vida por las graves lesiones.

El adolescente de 17 años impactó de frente contra la estructura de madera.

Un trágico episodio tiñó de luto el paraje El Arroyón , en la zona de Cinco Saltos , cuando un adolescente de 17 años murió tras protagonizar un violento siniestro vial. El joven circulaba en una motocicleta, cuando perdió el control del vehículo e impactó de frente contra un poste de luz. El joven fue trasladado al hospital pero falleció producto de las graves lesiones sufridas.

El choque se registró a las 18:45 del viernes y generó una profunda conmoción entre los vecinos del sector.

El fuerte impacto sucedió cuando el joven circulaba con su motocicleta de alta cilindrada , cuando, por motivos que aún son materia de investigación, perdió el control del rodado y chocó frontalmente con la estructura de luz de madera.

Según informó Rolando Bañares, titular del Destacamento 115 con sede en Lago Pellegrini, el adolescente quedó inconsciente tras el fuerte golpe y debió ser asistido de urgencia por personal de salud. Debido a la gravedad de las heridas, fue trasladado al hospital local en estado crítico, donde minutos después se confirmó su fallecimiento.

PELEGRINI

El impacto le provocó lesiones de extrema gravedad, principalmente en la zona superior del cuerpo, que terminaron siendo fatales pese a la rápida intervención de los equipos de emergencia.

En el lugar trabajó personal policial del Destacamento 115 bajo la supervisión de Luis Balboa, jefe de Zona de la Regional V con asiento en Cipolletti. Además, tomó intervención la Fiscalía local, que inició actuaciones para determinar con precisión cómo ocurrió el siniestro y reconstruir la mecánica del hecho.

La noticia causó un fuerte impacto en la comunidad de Cinco Saltos y fundamentalmente, en los habitantes de El Arroyón, que despedirán con dolor a la joven víctima del siniestro.