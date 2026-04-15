Tuvo que recurrir a la Justicia por el conflicto desatado entre sus hijas adolescentes

Son dos menores de una localidad de la región. La Justicia de Paz pidió la intervención de la Senaf y la Fiscalía, ante la posibilidad que existiera un delito.

El Juzgado de Paz de Cinco Saltos tramitó la denuncia que presentó la madre de las menores. Pidió la intervención de la SENAF, la Defensoría de Menores y la Fiscalía.

Un conflicto desatado entre dos hermanas de 15 y 17 años de edad escaló a tal extremo que su madre tuvo que realizar una denuncia por violencia familiar (Ley 3040) ante la Justicia para que intervengan las autoridades y le pongan freno al altercado.

La presentación la efectuó la mujer en la Comisaría de la Familia de Cinco Saltos , y fue girada al Juzgado de Paz de esa ciudad, cuyo titular Enzo Espejo dictó una serie de medidas con carácter “urgente” para los organismos de protección de menores evalúen el tema.

Pero además también requirió enviar el expediente al Ministerio Público Fiscal , dado que advirtió en el relato de la vecina -del que no se dan precisiones- la “posible existencia de delitos del orden penal ” en los que habría incurrido una de las adolescentes en contra de su hermana .

Derechos de las menores

El magistrado destacó que “podrían encontrarse vulnerados los derechos de las menores” y que el Estado rionegrino a través de la Senaf (Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia) es competente en forma “primigenia” para intervenir con otras áreas administrativas, para dar cumplimiento a lo que establece la Ley provincial 4109, que regula la “protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”.

La resolución indica que se debe “evaluar su situación y disponer las medidas necesarias con el objeto de garantizar la efectiva recuperación de sus derechos vulnerados”.

fiscalia decentralizada Cinco Saltos

Se trata de una obligación citada por la norma, que protege “el interés superior de las niñas, los niños y adolescentes y el deber de garantizar la máxima satisfacción, integral y simultánea de sus derechos y garantías reconocidos en normas nacionales y Tratados Internacionales de Derechos Humanos”.

A ello agregó que, también debía elevar la causa a la Defensoría de Menores e Incapaces de Cipolletti para darle mayor resguardo a los derechos de las adolescentes, en acatamiento a lo que dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial acerca de los deberes de los Jueces de Paz.

Posible delito penal

En otro apartado de la resolución, se destaca el requerimiento formulado por Espejo para que tome injerencia la Fiscalía Descentralizada de Cinco Saltos ante la posible comisión de un delito de carácter penal.

Indicó que de acuerdo a lo relatado por la progenitora se advierte hechos de que debería investigarse en ese fuero y señala como sospechosa de haberlos cometidos a una de ellas, en perjuicio de su hermana.

Si bien el expediente deberá ser tramitado en esta instancia por la Senaf, donde se deberán definir posibles medidas a tomar, el magistrado le hizo saber a la mujer que en caso de considerar que sus hijas están en riesgo, podrá solicitar en forma directa la intervención de la dependencia local del organismo provincial.