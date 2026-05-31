Ocho conductores alcoholizados y un hallazgo que cambió por completo el operativo en la Ruta 22

Fiscalizaron a 1.278 conductores en la Ruta 22. Hubo ocho positivos y un hallazgo que derivó en una causa judicial.

El vehículo fue retenido en un control realizado sobre la Ruta 22. Foto: Gentileza.

El Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti llevó adelante un nuevo operativo de prevención y fiscalización sobre la Ruta Nacional 22 , donde fueron sometidos a controles de alcoholemia 1.278 conductores.

Como resultado, ocho personas dieron positivo en los test realizados y sus vehículos fueron retenidos de manera preventiva. Además, un conductor se negó a realizar la prueba , por lo que se aplicaron las sanciones previstas por la normativa vigente.

La graduación alcohólica más alta detectada fue de 1,95 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que la más baja alcanzó los 0,35 g/l.

El descubrimiento que cambió el operativo

Mientras se desarrollaban los controles frente a la unidad policial, los efectivos detectaron irregularidades en un vehículo que circulaba con documentación y patentes apócrifas.

Tras una verificación más exhaustiva, constataron que se trataba de un "vehículo mellizo", una modalidad delictiva que consiste en utilizar la identidad de otro rodado para ocultar el origen ilegal del automóvil.

Tenía pedido de secuestro por robo agravado

Las averiguaciones posteriores permitieron establecer que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente por robo agravado, emitido por una dependencia policial de la provincia de Buenos Aires.

Ante esta situación, la autoridad judicial dispuso el secuestro del automóvil, la documentación y otros elementos vinculados al caso. Además, se iniciaron actuaciones judiciales por el presunto delito de encubrimiento.

El operativo dejó al descubierto no solo infracciones al volante, sino también un vehículo buscado por la Justicia que circulaba por las rutas de la región.