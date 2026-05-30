El intendente de Cipolletti recorrió obra clave en monopatín y el video es furor

Una vez más, Rodrigo Buteler, le puso color a un anuncio. Durante el simpático recorrido brindó valiosos detalles de la zona asfaltada.

Rodrigo Buteler en monopatín. Su publicación en redes sociales fue muy vista y generó numerosos comentarios.

Siempre se las ingenia para ponerle color a varios sus importantes anuncios que realiza vía redes sociales. Esta vez, el intendente de Cipolletti , Rodrigo Buteler , supervisó la finalización de una importante obra vial, de asfalto, en la ciudad de una forma muy particular.

A través de su cuenta de Instagram, el jefe comunal compartió un video donde se lo ve probando el nuevo pavimento a bordo de un monopatín eléctrico .

La publicación, que rápidamente generó repercusiones entre los vecinos, destaca la culminación de los trabajos sobre la calle Mosconi . Esta arteria vial es estratégica para la conectividad y la transitabilidad de la ciudad rionegrina.

Detalles del Plan de 500 cuadras según Buteler

Según detalló el propio Buteler, la obra abarca más de 1.000 metros de pavimento nuevo. El tramo recientemente inaugurado conecta de forma directa la calle Vélez Sarsfield con Maestro Espinosa.

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Los trabajos forman parte del ambicioso Plan de 500 cuadras de asfalto que lleva adelante el gobierno local. El jefe comunal remarcó un dato clave de la gestión: el proyecto se financia en su totalidad con recursos propios municipales, sin depender de fondos externos.

Un cambio en la movilidad urbana

El intendente enfatizó el impacto que tiene esta transformación para la vida cotidiana del sector. "Donde antes había tierra, pozos y piedras, hoy hay una calle más segura, más cómoda", expresó Buteler en su cuenta de Instagram. La elección del monopatín para realizar la recorrida no fue casual.

El intendente señaló que la nueva calzada "invita a moverse de otra manera", promoviendo alternativas sostenibles como la bicicleta, el monopatín o las caminatas, además del tránsito vehicular tradicional.Finalmente, el funcionario concluyó que cada cuadra asfaltada mejora la seguridad vial, reduce la presencia de polvo en suspensión y aporta a una ciudad mejor conectada.

"Recorrerla en monopatín fue la mejor forma de comprobar que quedó impecable", cerró.