Desarticulan una red narco que operaba desde el Alto Valle

Tras más de un año de investigación, desarticulan red narco que operaba del Alto Valle a Bariloche: secuestran droga, armas y dinero.

Una red narco fue desarticulada en Río Negro tras más de un año de investigación.

Luego de más de 13 meses de tareas investigativas , la Policía de Río Negro logró desarticular una organización dedicada al tráfico y comercialización de drogas que tenía como destino final Bariloche . El operativo, denominado Acción Unificada contra el Delito ( AUDI ), incluyó nueve allanamientos simultáneos, dos detenciones y el secuestro de estupefacientes, armas, dinero en efectivo y vehículos, en lo que fue considerado un duro golpe al narcotráfico en la región.

La investigación, que se extendió durante un año y un mes, permitió reconstruir el funcionamiento de una estructura criminal que trasladaba droga desde el Alto Valle hacia la zona cordillerana, donde finalmente era distribuida y comercializada. El trabajo, calificado por fuentes policiales como “silencioso y sostenido”, incluyó tareas de inteligencia criminal, seguimiento de sospechosos y recolección de pruebas clave para avanzar sobre todos los eslabones de la organización.

Allanamientos simultáneos y secuestro de droga

El despliegue operativo se concretó con nueve allanamientos realizados en forma simultánea: ocho en la ciudad de Allen y uno en Bariloche. La coordinación entre distintas unidades policiales permitió evitar filtraciones y asegurar la incautación de elementos considerados fundamentales para la causa judicial.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron aproximadamente 1,6 kilos de cocaína y 1,1 kilos de marihuana. Según se detalló, parte de la cocaína estaba compactada en ladrillos rectangulares con una marca distintiva, lo que podría ser una pista sobre su origen o circuito de distribución. En tanto, la marihuana había sido acondicionada en bolsas herméticas recubiertas con grasa, una técnica utilizada para dificultar su detección durante el transporte.

Además de los estupefacientes, se incautaron 20 teléfonos celulares, balanzas de precisión, máquinas contadoras de billetes y sustancias utilizadas para el estiramiento de la droga, elementos que evidencian una operatoria sistemática y organizada.

Golpe narco Bariloche red Alto Valle

Dinero, armas y vehículos

El operativo también permitió secuestrar una importante suma de dinero en efectivo: cerca de $2.486.250, 16.400 dólares y 205 euros. Estos montos, junto con los elementos hallados, refuerzan la hipótesis de que se trataba de una estructura con un volumen significativo de comercialización.

Por otra parte, los investigadores incautaron tres armas de fuego —dos calibre 9 milímetros y una calibre 380— y tres vehículos que habrían sido utilizados para el transporte y la logística de la organización. Todos estos elementos serán sometidos a pericias en el marco de la causa judicial que continúa en curso.

Uno de los aspectos clave que permitió avanzar en la investigación fue la identificación de los distintos roles dentro de la organización. Según se pudo establecer, los integrantes cumplían funciones específicas, desde el abastecimiento de la droga en el Alto Valle, su traslado hacia Bariloche y su posterior distribución en puntos de venta.

Esta división de tareas fue determinante para que los investigadores pudieran reconstruir el circuito completo del narcotráfico y actuar de manera coordinada sobre cada uno de sus integrantes.

operativo narco bariloche Más de 120 efectivos de la Policía de Río Negro participaron en los operativos en simultáneo en Allen y Bariloche.

Detenidos y causa judicial

Como resultado del operativo, la Justicia Federal dispuso la detención de dos hombres mayores de edad, mientras que otras cinco personas quedaron imputadas por infracción a la Ley de Estupefacientes. La causa continúa en etapa de investigación, con el análisis de los elementos secuestrados y la posibilidad de nuevas medidas judiciales.

El despliegue del operativo AUDI involucró a unos 120 efectivos de distintas unidades especiales de la Policía de Río Negro, lo que refleja la magnitud del procedimiento y la complejidad de la investigación.

El desmantelamiento de esta red representa un golpe significativo al narcotráfico en Bariloche, una ciudad que, por su dinámica turística y su crecimiento, se ha convertido en un punto estratégico para la comercialización de drogas.

La investigación, además, dejó en evidencia la conexión entre el Alto Valle y la zona cordillerana como parte de un circuito de distribución que ahora quedó al descubierto. Con la causa en marcha, no se descartan nuevas derivaciones que permitan profundizar el combate contra el narcotráfico en Río Negro.