Brutal ataque: intentó asesinarlo de una puñalada en el pecho

El atacante sorprendió por la espalda en su propia casa a la víctima de 50 años. Los motivos de la agresión sería por un intento de robo, pero no fue confirmado.

El hombre fue atacado por la espalda en su propia casa, cuando recibió una puñalada en el pecho.

Un violento episodio se registró ayer jueves por la tarde en la vivienda de un vecino de Villa Regina . El hombre de 50 años fue sorprendido por la espalda en su propia casa y recibió una puñalada en el pecho con un cuchillo. Tras la agresión el atacante escapó del lugar , pero finalmente fue detenido.

Según informó el diario LCR, la víctima sufrió graves heridas en el tórax, hecho por el cual tuvo que ser rápidamente trasladado en ambulancia al hospital .

El ataque tuvo lugar en la casa de la víctima del barrio 201 Viviendas . La policía fue convocada junto a la ambulancia minutos después de las 18.00 , tras la alerta por una persona gravemente herida.

Cuando los agentes llegaron al domicilio ubicado en calle Teresa Brovedani se encontraron con la víctima que presentaba una lesión cortante en el sector del tórax, tras ser asistido por el personal del SIARME, fue trasladado de urgencia al hospital local.

patrullero policia bariloche.jpg El hombre fue sorprendido por la espalda en su propia casa.

Posteriormente, el personal médico informó que el hombre sufrió un neumotórax, por esta razón el joven quedó en observación y se analizó la posibilidad de someterlo a una intervención quirúrgica, aunque se determinó no realizar ninguna operación.

El atacante escapó del lugar

Los familiares de la víctima del brutal ataque confirmaron que el hombre se encontraba fuera de peligro y se esperaba una evolución favorable con el paso de las horas.

Por otro lado, el agresor escapó de la vivienda inmediatamente y se dio a la fuga por las calles alternas del barrio.

Comisaría de Villa Regina Efectivos de la Comisaría 5ta de Villa Regina debieron intervenir ante la agresión sufrida por la mujer. Su ex quedó detenido. Archivo

Los motivos del violento episodio

Horas más tarde, los agentes ubicaron al atacante de 44 años en su domicilio y procedieron a su inmediata detención. El hombre permanece detenido en la Comisaría N°35 a disposición de la justicia en el marco de una causa caratulada como “homicidio en grado de tentativa agravado por el uso de arma blanca”. Se espera que hoy viernes 29 de mayo se realice la audiencia de formulación de cargos.

Sobre los motivos del ataque, trascendidos informaron que se creía que fue un intento de robo. Sin embargo, la Unidad Regional II y la Comisaría Quinta descartó que las razones de la agresión estén relacionadas al ambiente delictivo.

En ese sentido, los familiares del herido expresaron que el origen del “cobarde ataque” tuvo otros motivos, pero no se brindaron mayores detalles sobre la motivación de la agresión extrema.