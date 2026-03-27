Crimen a puñaladas en Cipolletti: el agresor dijo que fue en legítima defensa

El hombre atacó con un cuchillo al joven de 26 años y le propinó cuatro puñaladas en el pecho. Vázquez fue acusado de homicidio simple y quedó detenido en prisión preventiva.

Un hombre fue imputado por el delito de homicidio simple tras apuñalar a un vecino y provocarle la muerte en el barrio La Alameda , Cipolletti . El trágico episodio ocurrió ayer jueves 26 de marzo, cuando Luis Humberto Vázquez atacó con un cuchillo a Francisco Javier Contreras Ojeda de 26 años.

El agresor quedó detenido en prisión preventiva por el plazo de cuatro meses , mientras que la defensa sostuvo que Vázquez actuó en legítima defensa . El hecho tuvo lugar alrededor de las 18:10, en inmediaciones de la entrada al pasaje Cuatro. Cuando Vázquez se encontró con la víctima, con quien mantenían un conflicto previo .

Según la acusación, la víctima se encontraba en la vía pública, frente a su vivienda, a la espera de una llave para ingresar. En ese contexto, ambos protagonizaron una discusión que derivó en el ataque fatal.

En ese contexto, Ojeda sacó un cuchillo de su mochila y comenzó a apuñalar a Vázquez en el pecho. La víctima sufrió heridas en el soporte vital que le provocó múltiples hemorragias que derivaron en su muerte.

Policia Bariloche Una confusa secuencia de madrugada tuvo lugar en Bariloche que terminó con un hombre fallecido en la vía pública. Archivo

“Vázquez decide darle muerte a Francisco Javier Contreras Ojeda atacándolo indefectivamente con una arma blanca que llevaba consigo. Es así que le propinó múltiples puñaladas, al menos cuatro en la región torácica” explicó Fiscalía.

Como consecuencia de esas heridas, la víctima sufrió hemorragias que derivaron en su muerte en el lugar. La Fiscalía encuadró el hecho como homicidio simple y atribuyó a Vázquez la autoría directa.

El joven murió a causa de las múltiples heridas

“Como consecuencia de ello, Francisco Javier Contreras Ojeda sufrió heridas un soportante en la zona vital que le generaron múltiples hemorragias que condujeron a su muerte” agregó el representante de Fiscalía.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la teoría del caso es que Francisco Ojeda estaba esperando en la vía pública, a escasos metros de las viviendas en alquiler de la propiedad de Vázquez, es decir son vecinos.

Un conflicto previo

En ese marco, Fiscalía detalló que Ojeda tenía un conflicto previo con Vázquez , lo que derivó en el ataque con cuatro apuñaladas en el pecho, dándole muerte a Vázquez.

Por su parte, la defensa no cuestionó el hecho en sí, pero sí la calificación legal, al sostener que el acusado actuó en defensa propia. También se mencionó que el imputado había sido testigo de un robo anterior en el que habrían estado involucrados la víctima y sus hermanos, lo que habría profundizado el conflicto entre las partes.