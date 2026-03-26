Crimen a puñaladas en Cipolletti: mataron a un joven y el sospechoso se entregó
Un joven de 26 años fue asesinado a cuchillazos. El presunto autor se presentó en una comisaría y quedó detenido.
Un violento homicidio sacudió a la ciudad de Cipolletti en las últimas horas. Un joven de 26 años fue asesinado tras recibir heridas de arma blanca en un hecho que aún se investiga.
El crimen ocurrió en la toma La Alameda, donde personal policial y de Criminalística trabaja intensamente para relevar pruebas.
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Quién era la víctima
La víctima fue identificada como Francisco Javier Contreras, de nacionalidad argentina, quien residía en el sector del pasaje 4 de ese asentamiento.
Las primeras informaciones indican que el joven fue apuñalado, lo que le provocó la muerte en el lugar.
El sospechoso se entregó
En un giro clave para la causa, el presunto autor del crimen se presentó de manera voluntaria en la Subcomisaría 79.
Se trata de un hombre de 32 años, también domiciliado en la toma La Alameda, quien quedó a disposición de la Justicia.
Investigación en curso
Tras el hecho, efectivos policiales y peritos de Criminalística realizan las primeras tareas en la escena para reconstruir lo ocurrido.
Por estas horas, la investigación busca determinar las circunstancias del ataque y el vínculo entre la víctima y el agresor.
Un caso que genera conmoción
El episodio generó fuerte impacto en la zona, donde vecinos siguieron de cerca el operativo policial.
Mientras avanza la causa, la rápida entrega del sospechoso aparece como un elemento central para esclarecer el crimen.
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