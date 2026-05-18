Lo persiguieron en moto y lo mataron de dos disparos: condenaron al autor del crimen de Gastón Cañuqueo

El homicidio ocurrió de madrugada en Allen. El condenado aceptó la pena y pidió disculpas a la familia de la víctima.

Un hombre fue condenado a 10 años y 8 meses de prisión efectiva por el homicidio de Gastón Cañuqueo , el joven asesinado a tiros en febrero pasado en Allen .

La sentencia se conoció tras un acuerdo abreviado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa particular del acusado, quien reconoció haber cometido el crimen y aceptó la pena impuesta.

El condenado comenzó a cumplir la prisión efectiva inmediatamente después de la resolución unánime del Tribunal Colegiado.

Lo interceptaron mientras circulaba en moto

Según detalló la fiscalía, el hecho ocurrió el 18 de febrero alrededor de las 3:20 de la madrugada, en la esquina de Don Bosco y Sarmiento.

Gastón había dejado a su hermana en una plaza y continuó circulando en motocicleta cuando otra moto de 110 cc se le puso a la par. Desde allí, el acompañante —ahora condenado— efectuó dos disparos.

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Uno de los proyectiles impactó en la zona de la axila de la víctima. A los pocos metros, el joven se descompensó y terminó chocando contra otras motocicletas estacionadas.

Qué reveló la autopsia

De acuerdo al informe del Cuerpo de Investigación Forense de la Segunda Circunscripción Judicial, Gastón murió como consecuencia de un taponamiento cardíaco y un hemotórax bilateral masivo provocados por la herida de arma de fuego en el tórax.

La causa fue calificada como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con portación ilegítima de arma de fuego de uso civil”.

Las pruebas y el pedido de disculpas

Entre las pruebas reunidas por la fiscalía figuran actuaciones de la Comisaría 6ª de Allen, testimonios de testigos presenciales, informes del Gabinete de Criminalística, allanamientos y tareas de la División Judicial de Investigaciones.

El Ministerio Público también indicó que el condenado no tenía antecedentes penales computables y que la familia de la víctima manifestó su conformidad con el acuerdo alcanzado.

Durante la audiencia, el acusado reconoció el hecho, aceptó la calificación legal y pidió disculpas a los familiares de Gastón Cañuqueo.