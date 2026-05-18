Salió de su casa en bicicleta y no volvió: intensa búsqueda de un joven de 24 años en el Alto Valle

Mateo González fue visto por última vez el sábado. La Policía difundió su foto y pidió ayuda urgente para encontrarlo.

El joven de 24 años que desapareció el pasado 17 de mayo y desde entonces no volvió a su domicilio. Foto: Gentileza.

La Policía de Río Negro activó un operativo de búsqueda para dar con el paradero de González Mateo Cristian Emanuel , un joven de 24 años que desapareció el pasado 17 de mayo y desde entonces no volvió a su domicilio de General Roca .

Según se informó oficialmente, Mateo fue visto por última vez alrededor de las 12:30 del sábado , cuando salió de su casa y no regresó, lo que generó una fuerte preocupación entre sus familiares y allegados.

Al momento de ausentarse , el joven circulaba en una bicicleta rodado 26 color negro y azul. Vestía una campera negra, gorro de lana azul, jean celeste y zapatillas blancas.

Además, llevaba una mochila negra y utilizaba anteojos recetados de color negro.

Desde la fuerza policial detallaron que Mateo es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,69 metros, tiene cabello negro, tez blanca y ojos oscuros.

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Piden colaboración urgente de la comunidad

La búsqueda está siendo encabezada por personal de la Comisaría 31° de General Roca, que solicitó colaboración inmediata de vecinos y conductores que puedan aportar algún dato sobre sus movimientos.

Ante cualquier información, se pidió comunicarse de inmediato al 911 o acercarse a la unidad policial más cercana.

Otra búsqueda desesperada en el Alto Valle

La Policía de Río Negro lanzó una solicitud de paradero para dar con Jeremías Aarón Valenzuela, un joven de 28 años que es intensamente buscado en Cipolletti.

Desde la Comisaría Cuarta difundieron su fotografía y detalles físicos para intentar localizarlo lo antes posible. El pedido generó preocupación entre familiares y allegados, mientras continúa el operativo de búsqueda.

Según informaron las autoridades, Valenzuela es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene tez trigueña y cabello corto de color negro.

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Al momento de ausentarse vestía un pantalón jogging largo negro con la inscripción “Reflectaría Puma” y un buzo color lila/violeta con un detalle en el hombro izquierdo.