Energía solar en el Alto Valle: una empresa frutícola apuesta al cambio y marca tendencia

Instalaron 300 paneles solares para reducir costos y consumo eléctrico. El modelo sustentable empieza a ganar terreno en la región.

La empresa Austrade SRL de General Roca instaló un sistema de generación solar en su galpón de empaque. Foto: Gentileza.

Una empresa del Alto Valle dio un paso clave hacia la sustentabilidad energética y abre el camino para que otras firmas de Cipolletti y la región sigan el mismo rumbo.

Se trata de Austrade SRL , que instaló un sistema de generación solar en su galpón de empaque en General Roca .

El proyecto incluyó la colocación de casi 300 paneles solares sobre una superficie de 1.250 metros cuadrados, con equipamiento diseñado para optimizar la producción de energía.

Impacto directo en costos y producción

Gracias a esta inversión, la empresa prevé cubrir alrededor del 30% del consumo energético de sus cámaras de frío, fundamentales para la conservación de fruta.

Esto no solo mejora la eficiencia del proceso productivo, sino que también permite reducir costos a mediano y largo plazo, en un contexto donde la energía es un factor clave.

Un modelo que puede replicarse en Cipolletti

La experiencia genera expectativas en todo el Alto Valle, especialmente en ciudades como Cipolletti, donde el sector productivo busca alternativas para ser más competitivo y sustentable.

El uso de energías renovables aparece como una opción concreta para industrias que dependen fuertemente del consumo eléctrico.

Financiamiento y apoyo provincial

La iniciativa fue posible gracias a un crédito del Consejo Federal de Inversiones, con garantía de FOGARÍO.

El acompañamiento del Gobierno provincial forma parte de una política que impulsa la modernización productiva y la incorporación de tecnología.

El camino hacia una producción más sustentable

Este tipo de proyectos se enmarca en una estrategia más amplia de la provincia de Río Negro, que busca fortalecer el entramado productivo con menor impacto ambiental.

La incorporación de energías limpias no solo representa una mejora económica para las empresas, sino también un paso clave hacia un desarrollo más sostenible en toda la región.

Cipolletti lidera el boom solar en Río Negro: ya hay más de 100 usuarios que generan su propia energía

El avance de la energía renovable ya es una realidad en Cipolletti, que se posiciona como la ciudad con más usuarios que generan su propia electricidad en toda la provincia.

Según datos del EPRE, la ciudad concentra 29 usuarios generadores activos, liderando el ranking provincial.

Detrás se ubican General Roca con 25 y San Carlos de Bariloche con 15, lo que refleja un crecimiento sostenido en toda la región.

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La provincia ya cuenta con 102 usuarios generadores (UGER) activos y otros 8 en proceso de conexión, consolidando el avance de la generación distribuida.

Este sistema permite que hogares, empresas y organizaciones produzcan energía —principalmente con paneles solares— para autoconsumo e incluso inyecten el excedente a la red eléctrica.

El crecimiento de estos usuarios refleja una tendencia clara: cada vez más empresas y vecinos del Alto Valle buscan reducir costos y apostar por energías limpias.

En ciudades como Cipolletti, donde el consumo eléctrico es clave para la actividad productiva, la generación distribuida aparece como una herramienta estratégica para el futuro.