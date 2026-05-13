Más polémica por las fotomultas en Río Negro: grave denuncia de un concejal

Matías Rodríguez realizó fuertes cuestionamientos al convenio de seguridad vial de San Antonio Oeste . " Impulsado más por Hacienda que por el área de tránsito”, disparó.

El concejal de Cambia Río Negro en San Antonio Oeste , Matías Rodríguez , expresó fuertes cuestionamientos al convenio de seguridad vial impulsado por el municipio y advirtió que existen numerosas dudas sobre su implementación, el rol de la empresa involucrada y el destino del sistema de multas .

Rodríguez sostuvo que el acuerdo sería inédito en la provincia, ya que —según indicó— en otras localidades los convenios se realizan entre la empresa y la Provincia, y no de manera directa con los municipios.

“En el resto de la provincia los convenios no son con la municipalidad. Lo corroboré con Allen y con Regina . En Regina está funcionando, pero el convenio es con la Provincia y la Provincia participa a los municipios”, explicó el edil opositor.

En ese sentido, señaló que los concejales buscaban conocer detalles concretos sobre el funcionamiento del sistema y cómo impactaría en el municipio. “Muchas personas del área municipal todavía no saben cómo va a funcionar”, aseguró.

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El concejal remarcó que nunca se negaron a acompañar iniciativas que beneficien a la comunidad, pero cuestionó la falta de información y de instancias de debate previas. “Yo no tengo problema en acompañar si eso es bueno para la localidad, pero era fundamental compartir experiencias previas o traer una charla con la oposición”, expresó en declaraciones al medio local FM Hoy.

Rodríguez afirmó además que el convenio genera una percepción social de que el objetivo principal es la recaudación económica y no la prevención vial. “La gente empieza a entender que es netamente recaudatorio”, indicó.

En esa línea, criticó la falta de políticas preventivas por parte del municipio. “No han mostrado intención de educar o de colocar cartelería preventiva. Yo puedo mandar mil fotos de lugares donde falta señalización”, manifestó.

Pudo en duda el funcionamiento del Juzgado de Faltas

El edil mencionó problemas en rotondas, lomos de burro y carteles deteriorados o caídos tras los recientes temporales de viento. “Las cosas tienen un protocolo y un porqué de hacerse así. El municipio desde hace tiempo viene atado con alambre y los resultados no son los mismos”, cuestionó.

Respecto al contenido del convenio, Rodríguez explicó que el texto se centra principalmente en la instalación de cámaras y en la distribución de los ingresos provenientes de las multas. “El municipio tiene que suministrar energía, hacer la reeducación y después se habla de un 50 por ciento para cada parte, pero no se explica cómo va a funcionar realmente”, señaló.

También puso en duda el funcionamiento del Juzgado de Faltas y quién determinará la validez de las infracciones. “Había muchas dudas sobre quién decide si una multa está bien o mal”, indicó. Durante sus declaraciones, Rodríguez vinculó el impulso del proyecto con el área de Hacienda municipal más que con el área de Tránsito. “Es un proyecto impulsado más por Hacienda que por el área de tránsito”, afirmó.

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Según dijo, ni el personal de Tránsito ni el Juzgado de Faltas tenían conocimiento profundo sobre el funcionamiento operativo del sistema. “Los temas de recaudación estaban bien escritos, pero nadie sabe en detalle cómo sería el funcionamiento”, sostuvo.

El concejal también recordó que en 2022 ya se había intentado avanzar con un esquema similar mediante un convenio con una empresa de Córdoba, aunque finalmente no prosperó. “Habiendo ya pasado y frustrado un intento, tengamos todos los recaudos y hagamos todas las reuniones necesarias para que no vuelva a pasar”, reclamó.

Cámaras fotomultas 10.jpg Además se incorporará tecnología AVL. . Esta herramienta permitirá geolocalizar los patrulleros, asignar los recursos de manera más eficiente y reducir los tiempos de asistencia. Anahi Cárdena

Asimismo, cuestionó el tratamiento legislativo del expediente y denunció desprolijidades en el trabajo de comisión y en el desarrollo de la sesión del Concejo Deliberante. “Estamos cuestionando las formas”, afirmó, y agregó que hubo modificaciones y aportes al proyecto que no habían sido trabajados previamente en comisión.

Rodríguez también apuntó contra el oficialismo por avanzar con el tratamiento del convenio “de manera apresurada” y sin permitir más instancias de análisis junto a representantes de la empresa. “No sé cuál es el apuro. Ese día se comportaron apresuradamente y sin dar lugar a volver a trabajar el tema en comisión”, expresó.

Finalmente, el edil aseguró que continuará investigando el funcionamiento de este tipo de convenios en otras localidades y reiteró que, según la información recabada hasta el momento, San Antonio Oeste sería el primer municipio rionegrino en firmar un acuerdo directo con la empresa prestadora del servicio de fotomultas.