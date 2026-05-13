Canal 10 y el Mundial 2026: polémica política por la transmisión de la Selección en Río Negro

Un legislador peronista presentó un proyecto para garantizar la transmisión de los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Desde Canal 10 afirmaron que el proyecto "es poco serio".

A 29 días del inicio del Mundial 2026 de fútbol , se desató una polémica política en Río Negro en torno a la posibilidad de ver los partidos de la Selección Argentina . En la Legislatura se impulsa un proyecto para garantizar el acceso por Canal 10 y desde la conducción de Radio y Televisión Río Negro calificaron la iniciativa de "poco seria".

El mundial de México, Estados Unidos y Canadá es el que tiene el fixture más cargado de la historia: con 104 partidos . En Argentina solo una cadena televisiva, DirecTV , transmitirá todos los partidos, pero como es habitual, habrá mayor cobertura para los encuentros de la Selección . Sin embargo, el acceso libre por tv de aire en la provincia solo es posible por la pantalla de Canal 10, que aún no fue confirmada.

Argentina jugará con Argelia el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina); frente a Austria lunes 22, a las 14; y cerrará el grupo J ante Jordania el sábado 27 a las 23. Si cierra entre los dos primeros clasificará a los cruces de eliminación directa.

El proyecto de ley: acceso universal a la Selección Argentina

El legislador José Luis Berros presentó formalmente un proyecto que busca obligar a Canal 10 a transmitir de manera abierta y gratuita todos los partidos del conjunto nacional en competencias internacionales, incluyendo el Mundial 2026, las Eliminatorias Sudamericanas y la Copa América. El proyecto se había presentado en 2024, pero no fue tratado, por lo que el dirigente peronista volvió a presentarlo por la proximidad del Mundial.

La iniciativa surge ante el avance de las plataformas de streaming y servicios de pago que restringen el acceso a contenidos que, según el autor, son de "enorme relevancia cultural y social".

canal 10 Fabián Galli, titular de Radio y Televisión Río Negro, aseguró que Canal 10 está haciendo gestiones para transmitir los partidos. Aún no hay confirmación.

El texto legislativo se fundamenta en la Ley Nacional N° 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, la cual reconoce el derecho al acceso universal a contenidos de interés general. Según el proyecto, en una provincia con una geografía tan extensa como la rionegrina, el rol de Canal 10 es estratégico para asegurar que ningún ciudadano quede excluido por motivos económicos o de conectividad.

La respuesta oficial: "No es una propuesta seria"

La respuesta desde el Ejecutivo provincial no se hizo esperar. Fabián Galli, presidente de Radio y Televisión Río Negro, cuestionó duramente a Berros y desestimó la necesidad de una ley para que Canal 10 transmita los partidos de la Selección. “Los que cumplimos funciones verdaderamente serias no tenemos tiempo para decir esas cosas”, disparó el directivo, sugiriendo que el legislador "evidentemente no está mirando el canal".

Galli no confirmó que los partidos de la Selección se vean por la señal estatal, pero aseguró que el canal provincial ya se encuentra trabajando en las gestiones necesarias con la TV Pública nacional para obtener los enlaces de retransmisión. “Estamos en proceso de gestión y seguramente vamos a tener una respuesta positiva".

El antecedente de Qatar 2022 y la identidad colectiva

La polémica revive el sentimiento de unidad que generó la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022, hito que el proyecto de Berros describe como uno de los momentos de mayor "emoción colectiva de nuestra historia reciente". En aquel entonces, Canal 10 realizó una cobertura integral que incluyó un corresponsal en el país árabe.

Sobre este punto, Galli remarcó que la retransmisión es una tarea técnica y administrativa que se realiza cada cuatro años: “Vamos a trabajar para ver a la Selección Argentina como siempre lo hizo Canal 10”.

Confiado en que no habrá objeciones por parte de la TV Pública para retransmitir los partidos, Galli cuestionó a Berros, con ironía, y afirmó: “Creo que más adelante este señor Berros va a presentar un proyecto para que el 25 de diciembre se declare Navidad”.